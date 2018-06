Liebherr-Krane errichten höchste Statue der Welt

Das Liebherr-Werk Biberach wirkt in den kommenden Jahren an einem „Riesen“-Projekt mit – im wahrsten Sinn des Wortes. Zwei Liebherr-Krane sind in Indien am Bau der größten Statue der Welt beteiligt, die bis 2018 entstehen soll.

182 Meter vom Scheitel bis zur Sohle, 5700 Tonnen verbauter Stahl, eine Aussichtsplattform für 200 Personen auf 153 Metern Höhe: Im indischen Bundesstaat Gujarat entsteht zurzeit die „Statue of Unity“. Am Bau werden auch zwei Turmdrehkrane von Liebherr beteiligt sein: der 180 HC-L 8/16 Litronic und der 280 HC-L 12/24 Litronic.

Bereits seit 2011 ist Liebherr mit einer eigenen Kranproduktion im indischen Pune vertreten. Für Liebherr ist das gigantische Ebenbild des indischen Freiheitskämpfers Vallabhbhai Patel, das bei seiner Fertigstellung im Jahr 2018 das höchste Denkmal der Welt sein wird, etwas Besonderes. „Für uns ist das eine hervorragende Gelegenheit, auf dem wichtigen indischen Markt weiter Fuß zu fassen“, sagt Hubert Deutsch, Mitglied der Geschäftsführung der Liebherr-Werk Biberach GmbH.

Dass Indien für Unternehmen aus Deutschland ein interessanter Markt ist, hat auch die kürzlich zu Ende gegangene Hannover Messe gezeigt, wo der Subkontinent die Rolle des Partnerlands einnahm. Bereits im Vorfeld traf sich der indische Premier Narendra Modi mit Vertretern der deutschen Industrie zu einem Round Table. Das Ziel: ein umfassender Austausch zwischen Vertretern der indischen Regierung und Unternehmen, die bereits in Indien produzieren. Für das Liebherr-Werk Biberach nahm Hubert Deutsch an der Veranstaltung teil. „ Deutschland als Qualitätsführer in verschiedenen Branchen ist für den Premierminister Partnerland und Vorbild zugleich. Aber auch wir haben unsere Erwartungen an den indischen Markt deutlich gemacht und sind gespannt auf die Entwicklung“, so Deutsch.