Liebherr beschenkt Biberacher Kindergärten

Leuchtende Augen und glückliche Gesichter: Die beiden Liebherr-Produktionsgesellschaften in Biberach beschenken auch in diesem Jahr wieder rund 1700 Kinder der Biberacher Kindergärten zu Schützen.

„Wir leben die Tradition weiter, auch wenn wegen Corona viele Schützenfestveranstaltungen leider erneut nicht möglich sind“, sagt Michael Goll, Marketingleiter beim Liebherr-Werk Biberach. „Die Kinder müssen während der Pandemie auf vieles verzichten – nicht aber auf unsere Geschenke zu Schützen. Das war uns sehr wichtig.“

Gemeinsam mit den Personalleitern Christian Dreismann (Liebherr-Werk Biberach) und Wilhelm Kohler (Liebherr Components) besuchte er in den vergangenen Tagen rund 30 Einrichtungen, um die Geschenke unter Einhaltung der Corona-Regeln abzugeben. Eine der ersten Stationen war der Waldkindergarten „Waldbiber“ in Mettenberg. Mit neugierigen Blicken verfolgten die „Waldbiber“ genau, was die Männer aus dem mitgebrachten Karton herausholten.

Diesmal erhalten die Kleinen einen wiederverwendbaren Vesperbeutel in handlichem Format sowie eine Trinkflasche. Damit die Kinder ihre Taschen nicht verwechseln, gibt es für jeden noch einen beschriftbaren Anhänger. Mit blau und gelb ist natürlich alles auf die Biberacher Stadtfarben abgestimmt. Die Erzieherinnen und Erzieher dürfen sich jeweils über eine Bauchtasche freuen.

Die Geschenke trafen bei den „Waldbibern“ genau zum richtigen Zeitpunkt ein, weil am selben Tag das Basteln von blau-gelben Fahnen auf dem Programm stand. Trotz der Umstände soll auch in dem Waldkindergarten in der Nähe des Hochstetterhofs Schützen-Feeling aufkommen.