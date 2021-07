Lieber Installateur als Influencer

„Nicht ohne Ausbildung in die Ferien“ lautet das Motto eines Telefonaktionstags der Agentur für Arbeit Ulm. Dieser findet am Donnerstag, 15. Juli, von 9 bis 18 Uhr statt. Beufsberater in Ulm, Biberach und Ehingen beantworten unter der gemeinsamen Nummer 0731/160-777 Fragen zur Berufswahl und vermitteln freie Ausbildungsstellen.