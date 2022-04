Letztes Saison-Heimspiel für TG Biberach

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach absolvieren am Samstag ihr letztes Heimspiel in dieser Saison. Gegner werden ab 17.30 Uhr die Sportfreunde Schwaikheim sein, gegen die das Team von Chefcoach Florian Nowack am vergangenen Wochenende noch knapp verloren hatte.

Es wird das letztes Heimspiel einer aus TG-Sicht insgesamt erfolgreichen Saison sein, welches das Nowack-Team auf jeden Fall erfolgreich gestalten will. Mit den Sportfreunden aus Schwaikheim kommt ein Topteam der Liga nach Biberach. Vor Wochenfrist musste sich die TG in Schwaikheim mit 20:22 geschlagen geben und will dies nun wieder gut machen. Vor allem das druckvolle Spiel im Positionsangriff gilt es in den Griff zu bekommen.

Die Biberacherinnen sind laut Nowack hoch motiviert, sich nochmals den eigenen Fans zeigen zu dürfen. Nachdem man zuletzt immer wieder auf Spielerinnen verzichten musste, stehen mittlerweile beinahe alle wieder zur Verfügung. „Ziel wird es sein, in der Abwehr eine Topleistung abzuliefern und daraus dann den nötigen Mut für den Angriff zu tanken“, sagt der TG-Chefcoach. „Mit der nötigen Aggressivität werden wir dann hoffentlich auch gegen Schwaikheim Zählbares in Biberach behalten können.“