Letztes Heimspiel für die TG Biberach

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach erwarten am Samstag, 21. April, die Spielgemeinschaft Hofen/Hüttlingen zum letzten Heimspiel einer insgesamt sehr positiven Saison. Wie gewohnt wird es in der PG-Halle ab 17.30 Uhr zur Sache gehen. Noch ein letztes Mal will sich das Team um die verletzte Kapitänin Svenja Hardegger dem Heimpublikum positiv präsentieren.

Verzichten muss das Trainerteam dabei neben Hardegger auch auf Allrounderin Anne Münzer, die sich bereits im Aufbautraining für die kommende Saison befindet und deswegen frei hat. Rechtzeitig zum Saisonfinale wieder fit ist dagegen Johanna Linse, die mehrere Wochen pausiert hatte, nun aber seit zwei Wochen wieder mit der Mannschaft trainiert. Für sie wird es vorerst das letzte Heimspiel im TG-Trikot sein. Linse treibt es studienbedingt nach Schweden, sie wird am Samstag verabschiedet.

Gäste spielen körperbetont

Mit der Spielgemeinschaft Hofen/Hüttlingen kommt eine sehr unangenehme Mannschaft auf die TG Biberach zu. Das Team von Trainer Adi Bleier ist ligaweit für seine körperbetonte Spielweise bekannt, worauf sich die größtenteils sehr jungen Biberacherinnen in der Trainingswoche eingestellt haben. Durch einen deutlichen Sieg am vergangenen Wochenende hat das Team nun nur noch theoretisch Chancen, abzusteigen. Dennoch möchte die Mannschaft um Toptorschützin und Trainertochter Kathrin Bleier alles geben, um durch einen Punktgewinn in Biberach die letzten Zweifel verfliegen zu lassen.

Das Hinspiel in Hofen konnte die TG überraschend mit 33:27 gewinnen, vor allem, weil sie damals die starken Individualisten Melanie Enenkel und Bleier sowie das gefährliche Spiel über den Kreis sehr gut im Griff hatte. Dies gilt es aus TG-Sicht wieder so umzusetzen. Außerdem wird Biberach auf eine sehr gute Torhüterleistung angewiesen sein, will man Zählbares in eigener Halle behalten. Hier sorgte Catalina Orbeanu zuletzt dafür, das die SG Hegensberg-Liebersbronn fast verzweifelte. Zudem ist Andrea Bretzel wieder mit von der Partie.

Das TG-Trainerteam wird, wie auch schon in den vergangenen Spielen, wieder viel Spielzeit auf die A- und B-Jugendlichen verteilen, die diese Chancen immer wieder nutzen. Auch gegen Hofen werden wieder acht Jugendspielerinnen im Kader stehen. So wird es dem Trainerteam wieder möglich sein, die offensive 3:2:1-Deckung zu spielen, die in den vergangenen Partien immer besser funktionierte.