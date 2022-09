Letzte Runde von „Spaß am Samstag“ mit Musik und Tanz

Die Reihe „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ in Biberach geht am Samstag, 17. September, in die letzte Runde. Um 10, 11 und 12 Uhr treten für jeweils eine halbe Stunde Peter Trefzger im Spitalhof und der Tanzsportverein Risstino im Schadenhof auf. Trefzger, bekannt in der Region auch als Fußballtrainer, unterhält mit Unplugged-Songs von Brian Adams, den 4 Non Blondes, Elton John und Udo Lindenberg bis Marius Müller-Westerhagen. Der Tanzsportverein Risstino will die Besucher mit einem argentinischen Flair, Tanz und Tango verzaubern. Außerdem ist für diese Vorführung ein Liveauftritt des Quartetts „Tango La!“ geplant; dahinter verbirgt sich eine Biberacher Tango Formation mit Andy Gawatz, Jolanta Jarosinska, Martin Ruppenthal und Alex Vogel. Der Schwerpunkt der Musik liegt bei polnischen Tangos der 1920er- und 1930er-Jahre, die zum Teil auch in Deutschland bekannt sind. Daneben gehören weitere gefühlvolle und leidenschaftliche Tangomelodien zum Repertoire. Ein Genuss für Tangotänzer und Musikliebhaber gleichermaßen.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe und das detaillierte Programm ist unter www.kulturkalender-biberach.de unter dem Reiter „Veranstaltungsreihen“ zu finden.