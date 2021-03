Letzte Hinweise zur Landtagswahl

Knapp 24 000 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen am kommenden Sonntag, 14. März, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und ihre Stimme bei der Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg abzugeben. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, hat die Stadt acht Wahllokale eingerichtet, in denen, unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen, von 8 bis 18 Uhr gewählt werden kann.

Unabhängig von Wahltag und Wahllokal, kann jeder Wahberechtigte seine Stimme auch per Briefwahl abgeben. Dafür ist keine besondere Begründung notwendig. Briefwahlunterlagen können noch bis Freitag, 12. März, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung beantragt werden. Dabei sind jedoch die Postlaufzeiten zu bedenken. Besonders komfortabel kann Briefwahl elektronisch – mit Smartphone auch mit dem QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung – ansonsten über www.wahlen-bc.de beantragt werden. Diese Möglichkeit besteht allerdings nur noch bis Donnerstag, 11. März, 11 Uhr. Danach kann Briefwahl noch per E-Mail an s.behringer@biberach-riss.de beantragt werden oder es wird das auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckte Antragsformular verwendet.

Hat ein Wahlberechtigter Briefwahl beantragt, die Unterlagen aber nachweislich nicht per Post erhalten, sollte er sich unverzüglich bei der Wahlstelle melden. Die letzte Möglichkeit, einen Ersatzwahlschein auszustellen, besteht am Samstag im Rathaus bis 12 Uhr. Im Rathaus ist dafür ein Wahlbereitschaftsdienst eingerichtet. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt.

Wer am Wahlwochenende nachweislich plötzlich erkrankt oder zum Beispiel wegen einer Quarantäneanordnung den Wahlraum nicht aufsuchen darf, kann einen Wahlschein bei der Wahlstelle im Rathaus, 1. OG, Zimmer 106 noch bis zum Wahltag, 15 Uhr beantragen. Da dieser Antrag dann aufgrund der Erkrankung in der Regel von einem Dritten gestellt werden muss, macht die Wahlstelle darauf aufmerksam, dass diese Person vom erkrankten Wahlberechtigten bevollmächtigt werden muss, die Unterlagen in Empfang nehmen zu dürfen. Auch hierfür befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ein Vordruck, der ausgefüllt und vom Wahlberechtigten unterschrieben werden muss.

Unbedingt zu beachten ist auch, dass die Wahlbriefe bis Sonntag, 18 Uhr, bei der Wahlstelle eingegangen sein müssen. Briefwähler sollten ihre Wahlbriefe daher bereits einige Tage vorher zur Post bringen oder persönlich in den Briefkasten des Rathauses einwerfen. Letzteres empfiehlt sich, je näher der Wahltag rückt. Briefkästen öffentlicher Einrichtungen der Stadtverwaltung oder der Ortsverwaltungen dürfen hierfür nicht genutzt werden, denn sie werden am Wahlwochenende nicht mehr geleert.

Wähler im Wahllokal müssen sich ausweisen können und während des Aufenthalts im Wahlgebäude eine medizinische Schutzmaske oder einen FFP2-Schutz tragen und die Hände desinfizieren. Des Weiteren werden Plexiglasscheiben als Spuckschutz und Abstandsmarkierungen angebracht. Es empfiehlt sich einen eigenen Stift mitzubringen. Im Wahllokal sollten sich maximal zwei Wähler gleichzeitig aufhalten. Es besteht für jedermann die Möglichkeit, sich von der ordnungsgemäßen Abwicklung der Wahl ein Bild zu machen. Personen, die die Wahlhandlung oder die Auszählung verfolgen wollen, müssen ebenfalls eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen, es sei denn, sie sind aufgrund eines Attests von der Maskenpflicht befreit.