Lesung zum Kluftinger-Jubiläum

Das Jahr 2018 ist ein ganz besonderes für Kommissar Kluftinger und für seine Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr: 15 Jahre nach dem ersten Roman „Milchgeld“ erscheint der zehnte Fall mit dem kauzigen Allgäuer Ermittler. Aus diesem Anlass sind Klüpfel und Kobr auf Jubiläums-Lesetour und machen am Dienstag, 10. April, ab 20 Uhr in der Stadthalle Bibersch Station.

Mit dem neuen Buch und der Jubiläums-Lesetour blickt das Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kobrweit in die Vergangenheit ihrer Hauptfigur und geht der Frage auf den Grund, wie Kluftinger zu dem wurde, der er ist – und wie sie selbst es schon so lange ohne Mord und Totschlag miteinander ausgehalten haben.

Was sie dabei an Skurrilem, Lustigem und Hintersinnigem zu Tage fördern, wird bei ihrem Publikum einmal mehr für heftige Lachsalven sorgen, heißt es in der Ankündigung. Nicht umsonst sind die beiden Autoren bekannt für Lesungen, die eigentlich gar keine sind, beziehungsweise viel, viel mehr: Humoristischer Schlagabtausch zwischen Klüpfel und Kobr – oder eher Langhammer und Kluftinger, eine Menge schauspielerisches Talent, mit dem die Autoren ihre Figuren lebendig werden lassen, dazu eine typische Allgäuer Mischung aus Grant und Gemütlichkeit, Boshaftigkeit und Augenzwinkern, Langhammers Laptop und Kluftingers Lederhose.