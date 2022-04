Lesung mit Olaf Nägele

Der Esslinger Autor Olaf Nägele liest am Mittwoch, 11. Mai, um 19.30 Uhr in der Biberacher Stadtbücherei aus seinem Kriminalroman „Goettle und die Blutreiter“. Und der hat laut Veranstalter viel Lokalbezug: In der Geschichte bittet der Weingartener Stadtpfarrer Seegmüller seinen Biberacher Amtskollegen Andreas Goettle um Hilfe. Denn beim Blutritt in Weingarten, dem Event des Jahres, gibt es ein Problem: Die Heilig-Blut-Reliquie wurde gestohlen. Olaf Nägele wurde 1963 in Esslingen am Neckar geboren und arbeitet als Autor, Journalist und PR- und Werbetexter. Für seine Radio-Kolumne „Ingo lernt schwäbisch“ bei Neckaralb Live Reutlingen wurde er für den LFK Medienpreis 2020 nominiert.

Der Eintritt, inklusive süßer Überraschung aus der Chocolaterie Maya, beträgt acht Euro. Die Anmeldung unter Telefon 07351 / 5 14 98 ist erforderlich.