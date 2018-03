Lesung: „Couchsurfing in Russland“

Bestsellerautor Stephan Orth stellt am Donnerstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr in der Biberacher Stadtbücherei sein neues Buch „Couchsurfing in Russland: Wie ich fast zum Putin-Versteher wurde“ vor; ein Multimediavortrag mit großer Bildershow und ein Reisebericht, der ganz ohne politischen Fingerzeig und Klischees auskommt.

Wer gern Urlaub abseits von Pauschalreisen und Hotelkomplexen macht, wird bei diesem Medienvortrag voll auf seine Kosten kommen. Orth berichtet von spannenden und skurrilen Begegnungen, von unerwarteten Einblicken und Erleuchtungen.

„Couchsurfing ist eine alternative Art zu reisen“, sagt Annette Fülle, Bibliothekarin und Organisatorin der Lesung, „das Prinzip ist einfach: Man tauscht Unterkunft gegen Begegnung miteinander, nimmt sich Zeit zum Kennenlernen und für gemeinsame Momente.“

Orth trifft in Russland nicht nur Putin-Versteher, Wodkatrinker und Waffennarren, sondern auch herzliche Musiker, einen intellektuellen Pedanten und die schönste Frau des Landes. Er erfährt, was Pfannkuchen mit dem Gefühlsleben der Russen zu tun haben, wie grüne Männchen auf der Krim landeten – und entdeckt sogar das Geheimversteck der rätselhaften russischen Seele. Von Gastgeber zu Gastgeber ergibt sich ein ganz persönliches Bild dieses riesigen Landes.