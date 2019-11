Lesetreff soll kleine Kinder fördern

Beim Lesefrühförderungstreff in der Stadtbücherei am Freitag, 29. November, von 9.30 bis 11 Uhr stellt die Erzieherin Irmgard Morgenröther-Soyka in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee, Tee und Gebäck empfehlenswerte Bilderbücher vor, die das Interesse und die Neugier des Kindes an Geschichten wecken.

Währenddessen entdecken die Kinder betreut die faszinierende Welt der Bücher. Die Veranstaltung richtet sich an Eltern und Großeltern mit Kleinkindern im Alter bis zu vier Jahren.

Die Gebühr beträgt fünf Euro mit Kinderbetreuung. Der Bildungsgutschein „Stärke“ ist anrechenbar.