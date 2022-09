Leser sind für Open-Airs auf dem Biberacher Marktplatz

Die von der Werbegemeinschaft Biberach per Umfrage gestartete Debatte zu großen Open-Air-Konzerten auf dem Marktplatz (wir berichteten), hat auch bei den Leserinnen und Lesern der „Schwäbischen Zeitung“ und schwäbische.de zu Diskussionen geführt und ist auf große Resonanz gestoßen. Eine Onlineumfrage liefert ein deutliches Ergebnis.

Wie berichtet, hatte die Werbegemeinschaft per Umfrage von ihren Mitgliedsfirmen wissen wollen, ob die „Classic Rock Night“ auf dem Marktplatz Anfang August positive oder negative Auswirkungen auf ihr Geschäft hatte und ob man solche Großveranstaltungen grundsätzlich positiv für die Stadt finde. Laut Gustav Eisinger, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, habe es auf rund 200 versandte Mails 33 Antworten gegeben, von denen die Mehrheit „tendenziell positiv“ gegenüber den Open-Airs eingestellt gewesen seien, so Eisinger.

Gleichwohl machte er deutlich, dass es Einzelhändler am Marktplatz gebe, die sich durch die Aufbauarbeiten für die Konzerte sowie durch die Soundchecks in ihrem Geschäftsbetrieb beeinträchtigt sehen. Auch die Wochenmarkt-Beschicker, die deswegen ausweichen müssen, sehen die Konzerte laut Eisinger negativ. Statt eines Termins am Freitag oder Sonntag solle man große Open-Airs auf dem Marktplatz künftig sonntags veranstalten, so der Vorschlag der Werbegemeinschaft. Dann komme es zu weniger Beeinträchtigungen für die Händler.

86 Prozent sind für die Open-Airs

Bei einer Onlineumfrage auf schwäbische.de, bei der 153 Stimmen abgegeben wurden, ergab sich ein klares Bild: 86 Prozent sprechen sich weiterhin für Open-Airs auf dem Marktplatz aus, 14 Prozent waren der Meinung, dass es diese nicht brauche, weil sie für Einschränkungen sorgen.

Auch in den Kommentaren unter dem Artikel bei schwäbische.de kam die Haltung der Werbegemeinschaft nicht gut an. Dies sei ein weiterer Versuch, das Leben in der Stadt auszuhauchen, schreibt ein User, und fährt fort: „,Wir können nichts außer Schützen’, ist ein Slogan der inzwischen weit über die Grenzen der Stadt bekannt ist und sich leider immer wieder bestätigt. (...) Eventuell sollte Herr Eisinger mal auf die Künstler hören, wie Sarah Connor anmerkte, wie schön es doch hier wäre und in welch schöne kleine Städte man doch durch die Konzerte komme. Gibt es eine bessere Werbung?“ Jeder, der während des Aufbaus durch die Stadt gegangen sei, habe sicher bemerkt, dass die Einschränkungen so gering wie möglich gehalten worden seien.

Kritik der User

Ein weiterer User übt wie folgt Kritik: „Die Bürger sollen bitte nur für deren Einkauf in der Stadt kommen, was nicht diesem Zweck entspricht soll zuhause bleiben. Wenn Aktionen, dann bitte nur die der Werbegemeinschaft, Kommerz inklusive.“

Ein anderer bezeichnet die Haltung als „Egozentrik pur“: „Kunden und Anwohner wollen gute und vielseitige Gastronomie, hervorragende Einkaufsmöglichkeiten, besten Service und saubere, renovierte Straßen und Plätze und dann aber Ruhe am besten Totenstille, wenn man selbst schlafen will. Manche Einzelhändler, besonders die am Marktplatz, wollen nur Aktionen für mehr Frequenz, wenn sie sich sofort für sie in Umsatz auszahlen.“

Andere User bei Facebook betonen den Nutzen solcher Konzerte für die Stadt: „Solche Veranstaltungen machen Biberach attraktiver. Und zu solch einem Konzert kommen auch Menschen, welche dabei entdecken, dass es nette Läden in Biberach gibt. Diese kommen dann später zum Bummeln und Einkaufen wieder. Somit neue Kunden gewonnen.“

„Für Anwohner eine echte Zumutung“

Auf diesen Aspekt hebt auch eine andere Userin ab: „Die Gastronomie hat einen positiven Zulauf, wenn solche Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden. Persönlich denke ich, dass Händler zum Teil auch da doch Werbung haben. Zwar wird an diesem Tag nicht geshoppt, aber vielleicht später. Viele Gäste kommen auch von weiter her, übernachten hier und haben dann noch am nächsten Tag Zeit zu bummeln.“

Dass nicht alles nur angenehm ist, darauf verweist ein weiterer Leser: „Denkt in Biberach eigentlich irgendjemand noch an die direkten Anwohner des Marktplatzes? Diese Events sind für (schichtarbeitende) Anwohner echt eine wirkliche Zumutung: (...) Konzert geht dann angeblich nur bis 22.30 Uhr – ist dann aber eine Stunde länger – und danach wird fröhlich mit piepsenden Gabelstaplern gleich damit angefangen, alles sofort wieder abzubauen – und zwar die ganze Nacht! (...) Es gibt nicht nur die Geschäfte am Biberacher Marktplatz – es leben auch Menschen dort!“