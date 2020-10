Leser fragen die Biberacher OB-Kandidaten

Zur OB-Wahl in Biberach am 18. Oktober wird es neben der offiziellen Kandidatenvorstellung aufgrund von Corona keine weitere Podiumsveranstaltung mit den beiden Bewerbern Norbert Zeidler und Martin Kuhnke geben. Schwäbische.de bietet den Lesern als Service jedoch an, Fragen an die Kandidaten zu mailen, die dann in zwei Videobeiträgen von diesen beantwortet werden.

Am 6. Oktober stellen sich zwar beide Kandidaten je 15 Minuten den Zuschauern in der Stadthalle vor, Fragen sind jedoch nicht erlaubt. Damit die Bürger dennoch die Möglichkeit haben, Fragen an Zeidler und Kuhnke zu stellen, bietet die SZ an, diese Fragen per Mail an die Redaktion zu schicken. Mit jedem Bewerber vereinbart die Redaktion dann eine etwa 30-minütige Videoaufzeichnung, in der der jeweilige Bewerber die Leserfragen beantwortet. Beide Videos sind in der Woche vor der Wahl auf schwäbische.de abrufbar.

Um das Ganze etwas im Rahmen zu halten, sind pro Leser jeweils zwei Fragen möglich. Diese müssen unter Angabe von Namen und Wohnort gestellt werden, beides wird auch im Video erwähnt. Die Redaktion behält sich vor, ähnliche Fragen nach Themenbereichen zu gliedern und gesammelt zu stellen. Sollten zu viele Fragen eingehen, wird ausgelost. Die nicht gestellten Fragen werden den Bewerbern mit der Bitte um Beantwortung per Mail übergeben.