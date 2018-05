Lesepaten machen Kindern Mut zum Lesen

Auf ein arbeitsreiches Berichtsjahr 2017/18 hat Ludger Semmelmann, Vorsitzender des Fördervereins „Lust auf Lesen“ der Stadtbücherei Biberach, bei der Mitgliederversammlung zurückgeblickt.

Schwerpunkt hierbei war die Arbeit von mehr als 40 Lesepaten und Lesementoren in Kindergärten und Grundschulen. Woche für Woche sind die Vorleser unterwegs und führen die Kinder mit Bilderbüchern sowie kleinen Geschichten an das Medium Buch heran. Mehr als 500 Kinder erreichten die Akteure damit. Die Lesementoren üben – in Absprache mit den Lehrern – regelmäßig mit Grundschülern den Umgang mit Texten, wenn Nachholbedarf ist.

Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die Bilderbuchgeschichten am Samstagmorgen zur Marktzeit.

Daneben begleitete der Förderverein die Stadtbücherei in den vergangenen zwölf Monaten mit weiteren Aktionen: Bücherflohmarkt; beim Sommerferienprogramm der Stadtbücherei; Büchergeschenke zur Weihnachtszeit für 20 Grundschulbibliotheken, die mit der Stadtbücherei kooperieren; Fortbildungen für die Lesepaten; Informationsaustausch; Vorstellung von Neuerscheinungen und weitere Vorleseveranstaltungen.

Bücher sind, so Semmelmann, auch im digitalen Zeitalter ein unverzichtbares Medium individuellen Erlebens und Lernens. Dies zu fördern lohne den Einsatz und mache viel Freude.