Lesenachmittag an der Grundschule Rißegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zahlreich folgten Eltern und Schüler sowie andere Gäste der Einladung des Freundes- und Fördervereins der Grundschule Rißegg zum Lesenachmittag an die Schule.

Viele nutzten die Gelegenheit sich beim sorgfältig ausgewählten Angebot einer Buchausstellung durch die Stadtbuchhandlung Biberach von Neuerscheinungen bis hin zum Klassiker der Kinderliteratur über Lesestoff zu informieren oder sich mit Weihnachtsgeschenken einzudecken. Ebenso genossen es viele Kinder einmal außerhalb des Unterrichts in der Schülerbücherei ganz in Ruhe zu schmökern.

Zahlreiche Kuchen sowie Kaffee standen bereit, um beim gemütlichen Beisammensein ins Gespräch zu kommen.

Gekrönt wurde der Nachmittag von gleich zwei Höhepunkten!

Zum einen wurde der Bücherschrank eingeweiht. Hier können Bücher entnommen werden, um sie zu Hause oder (bei entsprechender Witterung) vor Ort zu lesen. Hierzu wurde auch eine Leseliege eingeweiht, die ab dem Frühjahr fest installiert wird.

Wenig später versammelte sich ein großer Teil der BesucherInnen in der Aula. Hier wurden die Anwesenden vom Vorsitzenden des Fördervereins Bernhard Mayer begrüßt. Die Schulleiterin Andrea Moll nutzte die Gelegenheit dem Förderverein für die gute Zusammenarbeit und die großzügigen Spenden für Bücherei und Projekte zu danken.

Der Schulchor, unter der Leitung von Eva Scheerer, gestaltete dann mit ansprechenden Liedern gekonnt den Übergang zur Lesung von Meike Haas. Unterstützt wurde der Chor von Edith Fuchs am Klavier.

Der zweite Höhepunkt des Nachmittags war die Vorstellung des Buchs „Der wundersame Weltraumzoo“ durch die Autorin Meike Haas.

Teilweise erzählend, teilweise vorlesend nahm Frau Haas die Kinder mit in die Welt von Nelly und Julius, die den Weltraumzoo von Professor Adamar Tull besuchen. Dort finden Tiere in Not aus dem ganzen Universum ein sicheres Zuhause.

Immer wieder gab es Rückfragen an die zuhörenden Kinder, die gerne darauf eingingen.

Auch Geräusche und ein blinkendes Megaphon, das Weltraumsprache in Erdensprache übersetzen konnte, spielten eine Rolle.

Es war ein erlebnisreicher Nachmittag, den der Freundes- und Förderverein für die Besucher organisiert und vorbereitet hatte. Der seit Jahren an der Schule etablierte Lesenachmittag trägt immer wieder zur Motivation der Leselust bei.