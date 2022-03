Lernlücken durch Pandemie: Hochschule Biberach unterstützt Studierende

Viele junge Menschen, die 2021 und 2022 ihr Studium begonnen haben, haben eine größere Lücke zwischen Abiturwissen und Studienanforderungen zu schließen, als Studienanfänger vor der Pandemie. Andere haben sich zurückgezogen, weniger Prüfungen abgelegt oder ihr Studium pausiert. Diese Auswirkungen der Online-Lehre möchte die Hochschule Biberach (HBC) ausgleichen und plant Zusatzangebote. Dafür setzt sie Fördermittel des Landes ein.

Ihr sei es ein Anliegen, diesen Studierenden einen guten Start (zurück) ins Studium zu ermöglichen und die Widrigkeiten des Wechsels zwischen Präsenz- und Online-Modus abzumildern, teilt die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer in einem Schreiben mit. Das Land unterstützt die Hochschulen daher mit finanziellen Mitteln. Die Hochschule Biberach erhält – orientiert an der Gesamtanzahl der Studierenden im Wintersemester 2021/22 – rund 200 000 Euro.

Die Förderung soll dazu beitragen, Tutorien und organisierte Lerngruppen für besonders herausfordernde Lehrveranstaltungen einzurichten, Workshops und moderierte Online-Kurse zur Qualifizierung im Bereich wissenschaftliches Arbeiten und Studier-/Selbstlernkompetenz sowie Beratungs- und Coaching-Angebote zur Planung des Studiums anzubieten.

Die Hochschule Biberach hat in den vergangenen zwei Jahren bereits einige Projekte auf die Beine gestellt, die helfen sollen, vor allem bei Erst- und Zweitsemestern entstandene Lernrückstände zu reduzieren oder sogar zu verhindern.

„Während der Online-Lehre wurden etliche Hilfen und Schulungen angeboten – zum Beispiel im Rahmen des study@home-Programms“, erzählt Patrick Reisenauer, der im sechsten Semester Bau-Projektmanagement studiert. Podcasts mit Entspannungsübungen, Motivationstipps und zusätzliche Matheübungsstunden gehörten zum Programm in der Studieneingangsphase, boten aber auch höheren Semestern Unterstützung in der neuen Situation. „Eine Unterstützung erfolgte eigentlich durchgehend, egal ob von Professor oder Verwaltung“, lobt Reisenauer, der bis zum Wintersemester dem Vorstand der Verfassten Studierendenschaft angehörte. Daran möchten die Studiengänge der Hochschule nun weiter anknüpfen und konzipieren gemeinsam mit dem Institut für Bildungstransfer weitere Angebote – mit Fokus auf Begegnung und persönlichen Austausch.

Denn: „Die größte Schwierigkeit während der Corona-Semester bestand im geringen Austausch der Studierenden untereinander“, nennt Energie-Ingenieurwesen-Studentin Lena Lisowski einen großen Nachteil der Online-Lehre. Die Kontakte zu Studierenden des eigenen und erst recht der anderen Semester und Studiengänge sei komplett zusammengebrochen. Um diese Lücke zu schließen, würde sie sich Räume wünschen, in denen sich Studierende treffen können, um den Austausch im eigenen Studiengang zu stärken oder sich untereinander kennenzulernen.

An dieser Idee knüpft auch das Konzept von Professor Carsten Schips, Studiendekan Industrielle Biotechnologie an. „Mit den Fördermitteln möchten wir Lernlücken schließen und die soziale Kompetenz der Studierenden fördern. Dazu soll neben der fachlichen Förderung, auch über Coaching-Programme die Gemeinschaft der Studierenden gestärkt werden.“ Konkret sollen Tutorien mit zusätzlichen Stunden aufgestockt werden und Coachings in Kleingruppen stattfinden.

Neben Teambildung will Prof. Schips dabei auch wichtige berufliche Soft Skills wie Unternehmensknigge und Bewerbergespräche vermitteln und über Unternehmensbesuche einen Einblick in die zukünftige Berufswelt geben. Ziel soll es sein, den Austausch unter den Studierenden aber auch zur Industrie zu fördern. „Wir erhoffen uns davon, die Studierenden weiter zu motivieren, so dass sie ein erfolgreiches Studium bei uns absolvieren.“

Erste Zusatzangebote sind bereits für das kommende Sommersemester sowie das Wintersemester 2022/23 geplant. Mit den Mathe- und Chemie-Vorkursen und den Starterwochen, die im März beginnen, nimmt die Hochschule Biberach ihre Erstsemester jedenfalls schon ab Tag eins an die Hand – und dies in erster Linie mit Angeboten vor Ort. Denn das Sommersemester ist überwiegend als Präsenzsemester geplant.