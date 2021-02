„Lernen fördern“ geht neue Wege in der Jugendhilfe

Der Biberacher Verein „Lernen fördern“ hat auch die Herausforderungen des zweiten Lockdowns in der Corona-Pandemie angenommen. So konnte durch die Erfahrungen des ersten Lockdowns von einem Tag auf den anderen reagiert und ein umfassendes Konzept umgesetzt werden, das alle Kinder und Familien mit einbezieht und erreicht. Eine Notbetreuung wurde sofort eingerichtet. Durch Betreuungsschichten in Kleingruppen über den Tag hinweg, konnten die bestmöglichen Voraussetzungen für die Kinder und deren Familien geschaffen werden.

Nichtsdestotrotz bringt auch der zweite Lockdown sehr große Herausforderungen mit sich. Beim Stichwort Homeschooling kommen viele an ihre Grenzen. Die Rückmeldungen der Familien waren schon in der ersten Woche des Lockdowns alarmierend. Die Gruppen haben daraufhin ihre Konzepte nochmals optimiert. So können viele Kinder in den bestehenden Kleingruppen beim Homeschooling begleitet und unterstützt werden. Den Rückmeldungen zufolge wurde dies sowohl von Seiten der Familien als auch von Lehrerinnen und Lehrern verschiedenster Schulen als große Erleichterung wahrgenommen.

Weiterhin werden mit allen Eltern und Kindern zusätzlich regelmäßige Spaziergänge gemacht. Diese Zeit wird als sehr wertvoll empfunden. Sorgen und Nöte der Eltern können angesprochen werden und es kann zeitnah auf entstehende Krisen reagiert werden. Bei dieser Gelegenheit werden den Familien Beschäftigungspakete übergeben, die sowohl für die Kinder aber auch für Eltern Angebote und Anregungen beinhalten, um die Zeit zu Hause abwechslungsreicher gestalten zu können.

Beispielsweise wurde schon im ersten Lockdown ein „Bandwurmbuch“ in Umlauf gebracht. Dieses Buch beinhaltet den ersten Satz einer Geschichte. Die Geschichte wird von Familie zu Familie weitergegeben und jeweils weitergeführt und ergänzt. Wir sind gespannt welche Abenteuer wir am Ende des Lockdowns lesen können.

Auch ist das „Corona Mobil“ wieder unterwegs. Dieses Mal mit einer mobilen Kaffee- und Saftstation. Einzelne Kinder und Eltern können an zuvor vereinbarte Treffpunkte kommen, um sich bei einem Spiel (Mikado, Boccia oder Ähnliches) mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin auszutauschen.

Auch die digitalen Möglichkeiten werden von „Lernen fördern“ in Anspruch genommen. So findet zum Beispiel ein Online-Malwettbewerb statt. Oder der Verein macht sich die Kochkünste der Eltern, Großeltern und auch der Kinder zunutze, indem die Gruppen Lieblingsrezepte zugeschickt bekommen. Daraus soll das „Lernen fördern“-Corona-Kochbuch entstehen. Es wurde zwischenzeitlich auch schon mit Eltern gemeinsam über einen Videochat gekocht. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Mit der Teilnahme an der „Jerusalema Challenge“ will der Verein außerdem Mut machen, auch die kommenden Wochen gemeinsam zu überstehen.