Biberacher Sopranistin stirbt kurz nach ihrem 100. Geburtstag

Noch Ende Februar hatte sie in einem Pflegeheim in Remchingen (bei Pforzheim) ihren 100. Geburtstag gefeiert, nun ist die aus Biberach stammende Sopranistin Leonore Mayer-Mühlschlegel. Anfang Mai verstorben. Viele, vor allem ältere Biberacher Musikfreunde dürften sie aufgrund ihrer zahlreichen Konzertauftritte in ihrer Heimatstadt in guter Erinnerung behalten.

Nach ihrem 100. Geburtstag am 28. Februar seien die Kräfte ihrer Mutter zusehends geschwunden, berichtet Leonore Mayer-Mühlschlegels Tochter Stefanie. Das Aufstehen sei ihr schwerer gefallen. Sie habe aber bis zuletzt Aufnahmen ihrer Konzertauftritte gehört und leise mitgesungen.

Geboren wurde Leonore Mayer-Mühlschlegel 1922 als Tochter des „Oberen Müllers“ Julius Mühlschlegel. Die erste Bühnenerfahrung sammelte das musisch begabte Mädchen auf der Bühne des Schützentheaters.

Konzertgesang statt Opernbühne

Ab 1940 nahm Leonore Mühlschlegel Gesangsunterricht bei Anne Pfomann-Mattes. Der Eintritt ins Mozarteum in Salzburg kam trotz bestandener Aufnahmeprüfung für die junge Sängerin nicht zustande. In der Zeit kurz vor und nach Kriegsende wurde im väterlichen Betrieb jede helfende Hand benötigt.

1944 bis 1947 ging Leonore Mühlschlegel zum Unterricht nach Stuttgart zur Kammersängerin Paula Kopper, von 1949 bis 1952 zur Ausbildung nach Hamburg mit erfolgreicher Abschlussprüfung an der Staatsoper. Leonore Mayer-Mühlschlegel war damit wohl die erste Biberacher Sopranistin mit einem Diplom als Opernsängerin. Es folgten zwei Jahre an der Staatsoper Stuttgart mit Rollen in Werken von Gluck bis Verdi. Nach zwei Jahren kehrte sie nach Biberach zurück, die Neigung zum Konzertgesang ging tiefer als die Opernbühne.

Leonore Mayer-Mühlschlegels Domäne wurden fortan Konzertsaal und Kirche. Sieben Jahre, von 1956 bis 1963, lebte und wirkte die Sängerin in Bozen. Auch dort erhielt das Kulturleben durch sie eine besondere Prägung.

Abschiedskonzert im Jahr 1984

Ihr Repertoire erweiterte sich stetig, und die Erarbeitung fast des gesamten Liedspektrums machte sie zu einer vielseitig einsetzbaren Künstlerin. Natürlich hatte Leonore Mayer-Mühlschlegel in den 80er-Jahren bei vielen literarisch-musikalischen Ereignissen „auf der Treppe“ der Volkshochschule immer ein stimmiges Programm bereit.

Im November 1984 gab Leonore Mayer-Mühlschlegel mit Liedern von Mozart bis Strauss ihr offizielles Abschiedskonzert, war aber weiterhin zu hören, so 1989 in der von Peter Marx dirigierten Oper „Dido und Aeneas“ von Purcell.

Vor rund dreieinhalb Jahren zog sie in ein Pflegeheim in Remchingen, wo sie bis zu ihrem Tod lebte. Dort las sie täglich die „Schwäbische Zeitung“, um über das Geschehen in ihrer Heimatstadt informiert zu sein.

Beisetzung auf dem Biberacher Stadtfriedhof

An Biberach dachte Leonore Mayer-Mühlschlegel zeitlebens mit Dankbarkeit zurück. Das Erleben herrischer Männer und Machthaber in ihrer Jugend habe sie aber auch zur Erkenntnis gebracht, dass es für eine junge Frau wichtig ist, „eine ,gute’ Arbeit zu haben, sich möglichst unabhängig zu machen, um ein freieres Leben leben zu können“, sagte sie anlässlich ihres 100. Geburtstags. Auf dem Stadtfriedhof ihrer Heimatstadt findet sie diesen Freitag nun auch die letzte Ruhe.