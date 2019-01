Leonce und Lena finden sich

In der frisch renovierten Aula der Gymnasien haben die Mitglieder der großen Theater-AG des Wieland Gymnasiums (WG) das Stück „Leonce und Lena“ aufgeführt. In der Romanze geht es um die Liebe zweier unglücklicher Adliger und die Hochzeit, der beide Protagonisten ursprünglich entfliehen wollten. 13 Schauspieler der Theater-AG „unZensiert“ haben sich erfolgreich an eines der berühmten Theaterstücken von Georg Büchner herangewagt. Damit konnten sie das Publikum begeistern.

Die Originaltexte wurden Videosequenzen auf der Leinwand und Klavierstücken vom Flügel kombiniert. Was entstand, war eine interessante und sehr sehenswerte Darbietung: Teilweise wirkte das Theaterstück frisch und neuartig, kurze Ausschnitte aus erfolgreichen Kinofilmen wie „Psycho“, „Dirty Dancing“ oder „Titanic“ flimmerten über die Leinwand. Musik und Videos führten aber nie dazu, die Zuschauer vom Kern der Geschichte abzulenken.

Der vom Königreich Popo stammende Prinz Leonce (Ingo Kösler) ist des Lebens müde und sieht keinen Sinn mehr in der eigenen Existenz. Als der junge resignierte Mann dann zu allem Übel auch noch von den Zukunftsplänen seines Vaters erfahren muss, sieht Leonce nur noch einen Ausweg: Die Flucht. Denn sein Vater möchte ihn mit der ihm unbekannten Prinzessin aus dem Königreich Pipi verloben und ihn somit zum König machen. Glücklicherweise hat Leonce seinen treuen Diener und Freund Valerio (Francesco Santagostino), der ihm stets zur Seite steht, ihn unterstützt und auf seine Reise begleitet. Zeitgleich nimmt Lena (Lea Romer) ebenfalls Reißaus – denn auch die melancholische Prinzessin ist nicht sonderlich erpicht darauf, ihr restliches Leben an der Seite eines Mannes zu verbringen, den sie nicht liebt.

Es kommt, wie es kommen muss

Schließlich kommt es jedoch, wie es kommen muss: Leonce und Lena treffen aufeinander und verlieben sich – jedoch ohne zu wissen, dass sie ohnehin füreinander bestimmt waren.

Auf der Bühne spazierten neben den Hauptfiguren auch eine Erzählerin in Schlafanzughosen und Hausschuhen herum. Rechts und links am Rande der Bühne saßen zwei Schauspielerinnen, die das Geschehen auf der Bühne kommentierten und so sicherstellten, dass die Zuschauer alles richtig verstanden.

Nach der Renovierung der Aula der Gymnasien war die Bühne am Freitag erstmals wieder in Betrieb, und die Theateraufführung weihte die neue Aula gebührend ein. Stolz bezeichnete Corinna Palm, Leiterin der großen Theater-AG, ihre Schützlinge nach der Premiere als eine „großartige und individuelle Gruppe“. Für ihr Engagement hätten die Schauspieler am Freitagabend vollständig gefüllte Sitzreihen verdient.