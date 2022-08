Leitungen und Netzanschlüsse werden saniert

Die e.wa riss Netze GmbH erneuert demnächst die Trinkwasserversorgungsleitungen und saniert die Netzanschlüsse in der Ulmer Straße und Teuchelhaldenstraße in Biberach. das teilt das Unternehmen in einem Schreiben mit. Beginn der Maßnahmen ist demnach der 30. August.

betroffen davon sind in der Ulmer Straße die Häuser Nummer 40 bis Nummer 81 sowie in der Teuchelhaldenstraße von Nummer 54 bis Nummer 60. In den gleichen Straßenabschnitten werden zeitgleich die Netzanschlüsse saniert. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis zum 7. Oktober. Je nach Wetterlage kann sich der Zeitraum etwas verschieben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Straße muss für den Bauzeitraum im Baustellenbereich halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird stadtauswärts über die Gegenfahrbahn und stadteinwärts über die Ernst-Böhringer-Straße und die Birkendorfer Straße umgeleitet. Aufgrund der Bauarbeiten sind die öffentlichen Parkplätze entlang der Ulmer Straße von Haus Nummer 40 bis Haus Nummer 50 gesperrt.

Die betroffenen Anlieger und alle anderen Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für diese im Sinne der Versorgungssicherheit notwendigen Baumaßnahmen gebeten. Die e.wa riss Netze und die beauftragten Unternehmen werden bemüht sein, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.