Leiterin der Matthias-Erzberger-Schule tritt nach 15 Jahren ab

Bei einer festlichen Veranstaltung in der Aula des Biberacher Kreisberufsschulzentrums ist Hildegard Ostermeyer als Schulleiterin der Matthias-Erzberger-Schule verabschiedet worden. Gabriele Kallenbach-Blasen trat in Ostermeyers Fußstapfen als Schulleiterin. Mit Reden, Musik und Tanz wurde der Amtswechsel am Montag gebührend gefeiert.

15 Jahre lang hat Hildegard Ostermeyer als Schulleiterin der Matthias-Erzberger-Schule gearbeitet, nun übergab sie dieses Amt mit einem lachenden und einem weinenden Auge an Gabriele Kallenbach-Blasen. „Es geht ums Loslassen und ums Neubeginnen“, sagte Ostermeyer in ihrer letzten Rede als Schulleiterin. „Ich war gerne Schulleiterin der Matthias-Erzberger-Schule.“

Die Menschen rund um die Schule werden Ostermeyer fehlen, den ständigen Stress werde sie jedoch nicht vermissen. Die neu gewonnene Zeit möchte Ostermeyer mit sportlichen Aktivitäten füllen, freudig blicke sie außerdem auf die Zeit, die sie mit ihrer Enkelin verbringen könne.

Im Jahr 2003 habe Ostermeyer sich als Schulleiterin beworben. Von diesem Zeitpunkt an habe sie alle anstehenden Aufgaben gerne ausgeführt. Einen guten Ausgleich zur Arbeit hätte stets ihre Familie geschaffen: Bei ihrem Ehemann und ihrer Familie bedankte sich Ostermeyer für die positive Begleitung und viel Geduld.

Anschließend dankte Ostermeyer allen Kräften, die täglich dazu beitragen, dass in der Schule alles reibungslos verläuft. Vom motivierten Lehrerkollegium bis hin zu fleißigen Putzkräften. Ihr Dank ging auch an die Schüler, die in der Regel einen rücksichtsvollen Umgang miteinander pflegen, die Schule regelmäßig besuchen und fleißig lernen.

Auch die räumliche Enge der Karl-Arnold-Schule und der Matthias-Erzberger-Schule kamen in Ostermeyers Rede zur Sprache.

Die ersten Schritte zur Lösung seien bereits erfolgt: „Aktuell wird die Schule sowohl technisch als auch digital auf den neusten Stand gebracht“, sagte Ostermeyer. Räume würden saniert und modernisiert, zudem sei ein Schulhausneubau geplant. Für die Zukunft hoffe Ostermeyer, dass Lehrer und Schüler auf Wasser verzichten können – zumindest, wenn es unerwartet von der Decke regnet.

„Frau Ostermeyer hat ihren Meilenstein gesetzt“

„Jeder Schulleiter und jede Schulleiterin prägen ihre Schule“, sagte die neue Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen bei ihrer Begrüßungsrede zur Amtseinsetzung. „Frau Ostermeyer hat ihren Meilenstein gesetzt.“

Kallenbach-Blasen habe die Vision einer Schule, doch welchen Meilenstein sie selbst setzen werde, könne sie heute noch nicht sagen. In ihrer Rede dankte Kallenbach-Blasen dem Regierungspräsidium Tübingen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Die schulische Weiterentwicklung kann dann gelingen, wenn alle Beteiligten die Dinge gemeinsam angehen“, so Kallenbach-Blasen. Dieses Verständnis, sich konstruktiv einzubringen und zu engagieren, das stelle Kallenbach-Blasens Vision dar.

In den Wochen und Monaten nach ihrem Amtseintritt hat Kallenbach-Blasen sich vorgenommen, nicht nur transparent eigene Vorstellungen umzusetzen – sondern vor allem auch gut zuzuhören, lebendige Traditionen zu achten und bestehende Ideen aufzugreifen. „Lassen Sie uns diese Herausforderung als eine Chance ansehen“, sagte sie.

„Eine Ära geht zu Ende“

Landrat Heiko Schmid betonte in seiner Rede, dass für ihn mit der der Verabschiedung Hildegard Ostermeyers eine Ära zu Ende gehe. Ostermeyer habe die Entwicklung der Schule maßgeblich mitgeprägt und als Leiterin der Schule eine außerordentliche Leistung erbracht.

Die Präsidentin der Abteilung Schule und Bildung im Regierungspräsidium Tübingen, Susanne Pacher, sah bei Hildegard Ostermeyer Parallelen zu Angela Merkel und Jean Claude Juncker. So habe auch Ostermeyer ganze Generationen geprägt.

Sie dankte ihr für alles, was sie an der Matthias-Erzberger-Schule geleistet habe und könne sich nicht vorstellen, dass Ostermeyer von heute auf morgen einfach so in der Versenkung verschwinden werde.

Der Lehrerchor gab gemeinsam mit der Klasse BKSPIT2 einige Musikstücke zum Besten, außerdem trat die Renaissancetanzgruppe auf.