Leichtes Spiel für Einbrecher

Leichtes Spiel haben Unbekannte Anfang der Woche in Biberach gehabt.

Wie die Polizei mitteilt, waren Einbrecher Anfang der Woche in Biberach unterwegs. Zwischen Sonntag und Mittwoch suchten sie in einer Gaststätte im Zeppelinring nach Beute. Die Täter gelangten mit einem Schlüssel in die Räume. Dieser hing in einem Schlüsselkasten in der Nähe der Gaststätte. Den Kasten hatten die Unbekannten aufgebrochen. Die Einbrecher durchsuchten die Wirtschaft, fanden aber nichts Brauchbares. In der Eisenbahnstraße brachen Einbrecher das Schloss eines Baucontainers auf und suchten darin nach Brauchbarem. Sie nahmen verschiedene Werkzeuge, unter anderem einen Trennschleifer, mit. Ihre Spuren habe die Täter an den Tatorten zurückgelassen. Sie wurden von Spezialisten gesichert.