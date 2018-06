Leichtathleten ermitteln die oberschwäbischen Meister

Kaum hat das Jahr begonnen, starten auch schon die Leichtathleten des Landkreises in die neue Saison. Am Samstag, 12. Januar, gehen ab 11 Uhr in der Biberacher BSZ-Halle die oberschwäbischen Hallenmeisterschaften über die Bühne. Dabei messen sich die Athleten der Jahrgänge 2001 und älter in den Disziplinen 50-m-Lauf, 60-m-Hürdensprint, Weit- und Hochsprung sowie Kugelstoßen. Man darf gespannt sein, wie sich die Athleten der TG Biberach, des TV Bad Schussenried, des TSV Riedlingen, des TSV Laupheim, des SV Kirchdorf und des TV Dettingen gegen die starke Konkurrenz, die vor allem von der LG Sigmaringen, der LG Oberschwaben, der LG Welfen, der LG Östlicher Bodenseekreis und dem TV Kressbronn zu erwarten ist, behaupten. Die Ausschreibung der Meisterschaften findet sich im Internet unter www.leichtathletik-biberach.de. Meldungen sind noch bis Donnerstag, 10. Januar, möglich per E-Mail an meldungen.la-biberach@gmx.de.