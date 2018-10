Lehrgang für U18-Frauen in Ruit

Ein Leistungskader-Lehrgang des Württembergischen Fußballverbands (WFV) für U18-Frauen (Jahrgang 2002 und jünger) findet am Mittwoch und Donnerstag in der Landessportschule in Ruit statt. Eine Einladung für diesen haben unter anderem Laura Bozenhardt (SV Alberweiler), Vera Ellgass (SV Alberweiler/SV Eglofs), Svenja Kunz (SV Alberweiler), Solveig Schlitter (SV Alberweiler/SV Eglofs), Laureta Temaj (SV Alberweiler/TSG Münsingen) und Sarah Hagg (SV Alberweiler/SV Horgenzell) erhalten.