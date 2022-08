Lehrer-Verabschiedungen an der Dollinger-Realschule Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Schuljahresende wurden an der Dollinger-Realschule Biberach einige Lehrer verabschiedet - in den Ruhestand oder für eine weitere Lehrtätigkeit nach den Sommerferien an anderen Schulen. Mit Herbert Fabritius verlässt ein Urgestein die Dollinger-Realschule, er geht in den wohlverdienten Ruhestand.

Beinahe 45 Jahre unterrichtete Herbert Fabritius die Fächer Englisch und Kunst an der Dolli. Am 1. September 1977 hatte er seinen Dienst angetreten. „Ein Wahnsinn, sehr beeindruckend“, umschrieb Schulleiter Marcus Pfab diese Lebensarbeitsleistung. Neben dem Unterricht in all diesen Jahren hat sich Herbert Fabritius zusätzlich in verschiedenster Weise in den Dolli-Schulalltag eingebracht. Über viele Jahre leitete er die Fachschaft Englisch, organisierte über Jahrzehnte hinweg die Studienfahrten nach London und trug mit seinen künstlerischen Fähigkeiten bei der Gestaltung des Bunten Zuges am Schützenfest zu einer positiven Außenwirkung der Dolli bei. „Und du hattest stets gute Laune“, dankte Marcus Pfab für das große Engagement, „ein paar Jahre hätte ich dich schon noch gerne an der Dolli gesehen“.

Doch jetzt ist für Herbert Fabritius Schluss. Nach seiner offiziellen Pensionierung hatte der 69-Jährige noch einige Jahre an der Dolli unterrichtet. Seine Resümee-Gedanken über die vielen Jahre an der Dolli und deren Entwicklung in dieser Zeit packte Herbert Fabritius in gereimte Versform. „Wie kann man so viele Jahre unbeschadet überstehen und locker durch diese wandelbare, nervige Lernlandschaft gehen“, fragte Herbert Fabritius in einer Strophe. Die Antwort lieferte er natürlich gleich mit.

Aus seiner Sicht gehören Kompetenz, Toleranz und Mut als entscheidende Faktoren dazu. Aber eines gilt es nicht zu vergessen: „Diese lange Zeit überwindet man nur dann, wenn man hier Freunde findet und sich zu Hause fühlen kann“. Dass dies Herbert Fabritius sehr gut gelungen ist, legt für ihn den Schluss nahe: „Drum hör ich auch nicht ganz auf. Ich werde die Dolli im Auge behalten und auch weiterhin ihren Lauf mit etwas Distanz im Förderverein gestalten“.

Neue Wirkungsstätten haben im Schuljahr 2022/23 drei Pädagogen, die die Dolli verlassen. Christian Hempel (RS Wangen), Andrea Kneer (RS Aulendorf) und Daniela Schüssler (Bischof-Sproll-Bildungszentrum). Auch ihnen galt der Dank von Marcus Pfab und der Elternbeiratsvorsitzenden Anja Neuburger.