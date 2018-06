Leergutdieb verletzt sich an seiner Beute

Kein Glück mit seinem Diebesgut hat ein 55-Jähriger am Donnerstag gehabt. Sein Versuch, Leergut zu stehlen, endete im Krankenhaus.

Gegen 13.15 Uhr lief der Mann über den Hof der Gaststätte in der Wilhelm-Leger-Straße. In der Hand trug er Tüten, darin acht leere Flaschen, die er zuvor gestohlen hatte. Ein Zeuge sah ihn und forderte den Dieb auf, stehen zu bleiben. Dieser tat das Gegenteil: Er flüchtete. Weit kam der 55-Jährige jedoch nicht. Der Zeuge rannte ihm hinterher und stoppte ihn. Der Leergutdieb stürzte und fiel in die zerbrochenen Glasflaschen. Dabei verletzt er sich leicht. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, seine Flucht fortzusetzen, was jedoch nicht gelang. Ein weiterer Zeuge rief die Polizei. Auch ein Krankenwagen kam. Der brachte den Dieb in ein Krankenhaus. Den 55-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.