Leckere Crêpes mit Mehrwert für die Ukraine

Einen süßen französischen Crêpes genießen und en passant etwas Gutes tun – diese Möglichkeit boten die Mitglieder des Vereins der „Freunde der französischen Sprache“ beim internationalen Markt der Partnerstädte in Biberach.

Insgesamt 20 Liter Teig wurden zu dünnen Pfannenkuchen verarbeitet und verkauft. Das Ergebnis: Einnahmen in Höhe von 500 Euro, die der Verein der Ukraine-Hilfe der Stadt Biberach zukommen ließ – nicht ohne den Betrag nochmals um 300 Euro aus Vereinsmitteln aufzustocken. Im Rathaus übergaben Vereinsvertreterinnen den Scheck an Ersten Bürgermeister Ralf Miller, der ihn dankend entgegennahm: „Wir freuen uns sehr über jeden Beitrag zu unserer Hilfsachse Biberach-Schweidnitz“, so Miller. „Es ist großartig, dass es nach wie vor kreative Ideen in unserer Stadt gibt, um Spenden zu sammeln.“

Miller ließ sich auch über die Arbeit des im Jahr 2000 gegründeten Vereins informieren. Der Verein mit rund 140 Mitgliedern hat es sich zur Aufgabe gemacht, frankophone und frankophile Menschen aus Biberach und Umgebung zusammenzubringen und neu ankommenden Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus Frankreich das Einleben zu erleichtern.