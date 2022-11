Leben und Wohnen in Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Biberach arbeiten etwa 30000 Menschen, davon 16500 im produzierenden Gewerbe. 23000 Einpendlern stehen 6500 Auspendler gegenüber. Die Geburtenrate liegt im Landkreis Biberach bei 1,81 Kindern je Frau und damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von 1,63 Kindern. Diese Zahlen und Fakten nannte Erster Bürgermeister (EBM) Ralf Miller beim Seniorennachmittag in Stafflangen.

Das Seniorenteam mit Else Hummler hatte EBM Miller zum monatlichen Seniorennachmittag in den Pfarrstadel eingeladen. Neben den sieben großen „Weltfirmen“ gebe es in Biberach und in den Teilorten 2600 Gewerbetreibende, wusste Ralf Miller. „Biberach ist eine Hochschulstadt mit 2500 Studierenden und 80 Professoren“, sagte Miller. Und: „Wir hoffen, das einige Absolventen in Biberach bleiben“, so der Redner mit Blick auf den Fachkräftemangel.

Betreuung und Bildung sind Schwerpunktthemen. In 26 Kindergärten, vier Kindergrippen, drei Kindertagesstätten und im Tagesmütterverein werde eine Betreuung angeboten, bilanzierte Ralf Miller. Zur Standortentwicklung nannte er zehn Faktoren, darunter die Wohnraumentwicklung, gute Chancen für eine berufliche Zukunft und eine qualitativ hochwertige Bildung von der Kita bis zur Hochschule. Des Weiteren ging EBM Miller auf den Bedarf von Baugebieten und Gewerbeflächen in Biberach und den Teilgemeinden ein. Das Wohnen im Alter in Biberach und in den Ortsteilen mit verschiedenen Wohnformen war ebenfalls ein spannendes Thema.

„Wenn die Babyboomer der Jahrgänge 1957 bis 1965 in den Ruhestand gehen“, werde es für den Arbeitsmarkt noch schwieriger „und das könne durch einen Produktivitätszuwachs nicht ausgeglichen werden“, betonte Miller. Viele Betriebe suchten jetzt schon händeringend nach Fachkräften „und große Firmen saugen den Arbeitsmarkt leer“. Beim Thema Klimaschutz hob Ralf Miller die Bedeutung des Waldes hervor. Ein Hektar Wald speichere pro Jahr über alle Altersklassen hinweg zirka 13 Tonnen CO2. „Eigentlich müssten die Waldbesitzer dafür entlohnt werden“, sagte Miller schmunzelnd.

Nach einer lebhaften Diskussion bedankte sich Else Hummler unter dem Beifall der 50 Besucher bei Ralf Miller mit einem Präsent.