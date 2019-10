Leben im „Hier und Jetzt“, statt im „Wisch und Weg“

Der Kabarettist HG. Butzko hat am Donnerstagabend das Publikum im Komödienhaus mit seinem aktuellen Programm „echt jetzt“ mit auf eine heitere Zeitreise genommen.

Vor 22 Jahren ging HG. Butzko mit seinem ersten eigenen politischen Kabarett-Programm auf die Bühne. Nun schaut er in „echt jetzt“ zurück auf das, was sich seither geändert hat – oder auch nicht: pointiert, schnoddrig, polemisch, komisch und zwischendurch auch mal besinnlich. Das Publikum soll schließlich nicht einfach nur dasitzen und lachen, sondern auch mit- und nachdenken können. Butzko verzichtet darauf, Altes aufzuwärmen und bringt Neues.

Dabei kommt er vom Politischen ins Private. Bundestag und Alltag finden bei ihm flott zusammen. Auf billige Gags über Trump verzichte er, dafür sei ihm sein Auftritt zu schade, sagt er und haut dennoch einen raus: „Was haben Trump und Schröder gemeinsam? Einen Ehrenplatz in Putins Zäpfchensammlung.“ Das war's dann aber auch schon.

Im ersten Teil seines Programms lästert der Kabarettist mit der grünen Kappe noch über Online-Schminktipps junger Frauen, „die Millionen scheffeln, weil sie in der Lage sind, sich mit dem Stift im Gesicht zu treffen“, aber sonst keine Leistung erbringen. Er fragt auch, was gewesen wäre, wenn das Schießpulver nach Afrika gelangt wäre und mutmaßt, Gambia, Niger und Somalia hätten dann wohl Kolonien gegründet in Deutschland, die Leute hier ausgebeutet und am Ende behauptet, all die Menschen, die in Folge dessen nach Afrika wollten, seien Wirtschaftsflüchtlinge. Butzko spielt mit der Sprache. Er fragt sich, was es mit einem „herrenlosen Damenfahrrad“ auf sich hat, ob der Begriff Muttersprache, daher kommt, „weil Papi nix zu sagen hat“.

Der Gelsenkirchener geht zurück in die Vergangenheit bis zum Fax-Gerät – „für die Jüngeren: Faxen, das war so was, wie Whats app, nur mit Papier“ – und zum 56 K-Modem („die Älteren werden sich erinnern“). Er beschreibt die ersten Handys, „große schwarze Klötze“, deren Benutzer rote Ohren bekamen und mit denen nur eines möglich war: telefonieren. Damit ist er bei seinem Lieblingsthema, der Digitalisierung. Die digitale Welt sei nicht vom Himmel gefallen, sondern menschengemacht oder zumindest von Nerds, die er „Menschensimulanten“ nennt. Er rechnet ab mit Amazon, Apple, Google, Ebay und Microsoft.

Handys? Eine „Evolutionsbremse“

Für Butzko sind Handys längst zur „Evolutionsbremse“ geworden, die ihren Nutzern viel zu viele Gedanken und Aktionen abnehmen würden und somit zu einer „Aufmerksamkeitsdefizitepidemie“ geführt hätten, deren Auswirkungen er drastisch schildert. Regelrechtes „Gehirnjogging“ verlangt Butzko aber von seinem Publikum, wenn er schneller sprechend, als mancher denken kann, mit schönstem Fachchinesisch kognitive Prozesse erklärt und weshalb es fatal sei, wenn Kinder statt etwas zu ergreifen, um es mit all ihren Sinnen zu begreifen, nur „darüber wischen“. Oberflächlichkeit sei die Folge vom vielen Wischen über die Oberfläche des Handys. Am Ende die Erinnerung: „Der Mensch lebt nur im ,Hier und Jetzt‘, mit Ausnahme vielleicht der Historiker. Hantiert der Mensch am Smartphone oder Tablet rum, ist er in dem Moment nicht im ,Hier und Jetzt‘, sondern im ,Zewa‘, also im ,Wisch und Weg‘.