„Leave no child behind“: Soziales Projekt erhält Unterstützung durch Gründergarage

Mit mehr als 190 Millionen Menschen ist Nigeria der bevölkerungsreichste Staat Afrikas, das Land gehört zu den wichtigsten Erdölproduzenten der Welt. Doch trotz des Rohstoffreichtums leben in dem westafrikanischen Staat viele Menschen in extremer Armut. Soziale, ethische, religiöse und politische Konflikte sowie die Terrormiliz „Boko Haram“ lassen eine Stabilisierung der Lage seit Jahren nicht zu. Besonders gravierend ist die Lage für die Kleinsten. Millionen Kinder brauchen dringend Schutz, grundlegende Versorgung und Zugang zu Bildung.

Unter diesen Bedingungen ist auch Chisom Nwabufo aufgewachsen. Sie darf nicht zur Schule gehen, wird früh zur Arbeit gezwungen, erlebt Hunger und Gewalt am eigenen Leib. Mit 23 Jahren kommt sie als Au-pair nach Deutschland und kann sich hier ein neues Leben aufbauen.

Doch die Lage in ihrer Heimat lässt die heute 32-Jährige nicht los. Sie will mit einer eigenen Organisation helfen – und wendet sich als Studentin der TH Ulm mit ihrer Idee an die Gründergarage. Das ist ein Lehrangebot der vier StartupSÜD-Verbundhochschulen (Hochschule Biberach, Technische Hochschule Ulm, Universität Ulm und Hochschule Neu-Ulm). „Ein Projekt wie meines gab es dort nicht“, sagt Nwabufo lachend. „Aber ich habe wahnsinnig viel Unterstützung bekommen.“

Für Cornelia Gretz, Vertretungsprofessorin für Entrepreneurship und Coach in der Gründergarage, war das Anliegen Nwabufo kein Neuland: „Genau darum geht es ja beim Format der Gründergarage: Hier können Studierende in einer sicheren Umgebung testen, ob ihre Idee funktioniert.“

Mit der Unterstützung der Gründergarage traut sich Nwabufo zunächst, einen Verein und später die Stiftung „Eruisaku“ ins Leben zu rufen. Jetzt hat sie ein Waisenhaus eröffnet. „Ich habe vor allem gelernt, dass ich klein anfangen muss und mich zunächst auf Sponsoren und die finanzielle Basis konzentrieren sollte. Am liebsten würde ich allen Kindern sofort helfen, aber ich will ihnen vor allem eine stabile Zukunft bieten. Das geht nur, wenn ich langfristig plane und auf langsames Wachstum setze.“

Aktuell leben fünf Kinder in der Obhut von Nwabufo und ihrem Team. Das jüngste ist sechs Monate, das älteste sechs Jahre alt. Als ersten Meilenstein hat sich Nwabufo vorgenommen, zehn Kinder im Jahr aufzunehmen. Irgendwann soll das Waisenhaus Platz für 80 Kinder bieten. Ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt.