Laure fährt zum Auftakt auf Platz eins

Bei den ersten beiden Läufen zur deutschen Jugend-Trial-Meisterschaft (JDM) in Mitterteich (Bayern) hat Marco Laure vom AMC Biberach gleich gezeigt, was er kann: Er gewann an beiden Tagen souverän in Klasse vier sowie den Bundesendlauf in seiner Klasse. Linda Weber erreichte in Klasse drei den 20. und den 19. Platz.

In der Video-Fahrerbesprechung wurde nach AMC-Angaben kurz vor dem Veranstaltung noch auf die erhöhte Waldbrandgefahr hingewiesen. Aber schon bei der Ankunft begann der Regen, der im Lauf der Nacht immer stärker wurde. So fanden die 100 Teilnehmer dann ein schlammiges Gelände vor. Nachdem es das ganze Jahr über trocken war, bedeutete dies eine enorme Herausforderung. Die Sektionen waren äußerst anspruchsvoll gesteckt und boten von einem Steinfeld über extrem steile Waldhänge, Stufen und Röhren auch ein ADAC-Hallentrial-Segment. Gefahren wurde in zwei Gruppen mit getrennten Sektionen, sodass es keine zeitlichen Probleme gab. Es gab insgesamt acht Sektionen, die in drei Runden zu absolvieren waren, die Zeitvorgabe betrug fünf Stunden.

Marco Laure startete in Klasse vier (grüne Spur) in seine zweite JDM-Saison. Bestens vorbereitet ging er in die erste Runde und gleich in Führung. Bei den Hangauffahrten konnte er trotz seines geringen Gewichtes genügend Druck aufbauen, an den Hindernissen war er unschlagbar. Ein Zeitproblem bescherte ihm fünf Strafpunkte, als er kurz vor dem Ende einer Sektion abgepfiffen wurde. Dennoch gewann er mit Vorsprung den ersten Lauf und damit auch den ADAC-Bundesendlauf. Am zweiten Tag trocknete das Gelände ab, die Punktezahl ging nach unten. Mit sechs Fehlern in der ersten Runde und nur jeweils einem Fuß in der zweiten und dritten Runde gewann Laure erneut souverän.

Linda Weber war das einzige Mädchen in Klasse drei (blaue Spur). Sie zeigte Mut, als sie als Erste in Sektion eins einfuhr, während die anderen noch überlegten, wie sie fahren sollen. Sie trotzte laut Mitteilung der Schlammschlacht und zahlreichen Fünfern mit einem Lächeln und ließ sich auch von Stürzen nicht davon abbringen weiterzufahren. Sie erreichte am Ende Platz 20. Am zweiten Tag musste sie die Hallentrial-Sektion befahren. Für Weber war diese eine ordentliche Herausforderung, der sie sich stellte, die sie jedoch nicht schaffte. Dennoch fuhr sie motiviert weiter und verbesserte sich auf den 19. Platz.

Beim Bundesendlauf der Mannschaften konnte sich AMC-Sportleiter Thomas Buck als Teamchef der württembergischen Fahrer über den Sieg der Mannschaft Württemberg I freuen. Marco Laure wurde mit dem Team Südbayern III Dritter. Die finalen JDM-Läufe finden Mitte Oktober in Großheubach statt.