Laura Süßemilch zufrieden mit Platz 21

Die U23-Radsportlerin Laura Süßemilch vom RSC Biberach hat das Frauen-Elite-Rennen in Belgien (Nieuwpoort) bestritten. Mit Platz 21 zeigte sie sich sehr zufrieden. Bei dem Profirennen „Omloop van de Westhoek“ stand Süßemilch diesmal nicht mit ihrem Team am Start, sondern hatte die Möglichkeit, als Gastfahrerin bei einer anderen Mannschaft zu starten. 150 Fahrerinnen gingen auf die bergige und technisch anspruchsvolle 13 Kilometer lange Runde. „Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen musste das Rennen auf acht Runden gekürzt werden“, so Süßemilch. Trotzdem mussten noch 100 Kilometer über grobes Kopfsteinpflaster gemeistert werden. „Nach und nach fielen einige Fahrerinnen vom Hauptfeld ab, da sie entweder mit den Kopfsteinpflasterpassagen Probleme hatten oder wegen des hohen Tempos an der Windkante verloren gingen.“ Süßemilch konnte sich in der ersten Gruppe halten und sprintete am Ende auf Platz 21. „Mit so einem guten Ergebnis hatte ich nicht gerechnet, damit bin ich mehr als zufrieden“, sagte sie. Zeit zum Ausruhen bleibt ihr nun nicht. Schon in wenigen Tagen reist sie wieder in das Trainingslager nach Mallorca, um den letzten Feinschliff für die großen Meisterschaften im Sommer zu bekommen. Vor einigen Wochen hat sie außerdem bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr unterschreiben. Im April wird sie in Hannover die sechswöchige Grundausbildung absolvieren und danach sich einzig und allein auf den Radsport konzentrieren.