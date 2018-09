Laura Süßemilch erreicht Lebensziel

Die Radsportlerin Laura Süßemilch vom RSC Biberach fährt ab Januar nächsten Jahres für das belgische Profiteam „Health Mate - Cyclelive“. Bei dem Rennstall unterzeichnete die 21-Jährige einen bis Ende 2020 gültigen Zweijahresvertrag.

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich endlich diesen großen Sprung geschafft habe. Profi auf der Straße zu sein, war ein Lebensziel“, freut sich Laura Süßemilch, die bisher eine sehr gute Rennsaison hingelegt hat. Auf der Straße wird Süßemilch zur kommenden Saison nun von der Radbundesliga – dort ist sie aktuell für das Team Stuttgart unterwegs – in die höchste Kategorie, die World Tour, aufsteigen. Die nächsten zwei Jahre werden für die 21-Jährige damit noch anspruchsvoller, da viel mehr Renneinsätze auf sie zukommen. „Trotzdem freue ich mich riesig darauf, auf das neue Team und die anstehenden Aufgaben“, sagt Laura Süßemilch.

„Dieses Jahr war es für alle Radsportlerinnen nicht leicht, ein Team zu finden“, erzählt die 21-Jährige. „Vor allem auch für die, die schon Profis waren. Einige Teams lösten sich aufgrund des Mangels an Sponsoren auf.“ Viele Fahrerinnen hätten in der Branche um neue Verträge kämpfen müssen.

Rolle ist bereits definiert

Schon jetzt ist Laura Süßemilchs Rolle bei ihrem neuen Team „Health Mate - Cyclelive“ bekannt. Hauptsächlich soll sie bei den flachen und leicht bergigen Rennen am Start stehen. Auch soll sie bei dem Lead Out, dem Anfahren für den Zieleinlauf der Sprinterin, eingesetzt werden. „Das ist eine große Verantwortung und ich werde viel riskieren müssen auf den letzten Kilometern“, so Laura Süßemilch. Zwei Fahrerinnen des neuen Teams kennt sie bereits. Sonst wird alles neu sein für sie: das Team, das Land, die Sprache und die Umgebung. In Antwerpen liegt das Teamhaus, in dem sie und die weiteren Fahrerinnen die meiste Zeit verbringen werden. „Ich blicke sehr optimistisch auf die kommende Rennsaison“, sagt Laura Süßemilch.

Nächste Woche steht für sie im Schwarzwald das letzte Straßenrennen der Saison an. „Danach habe ich endlich mal eine Woche komplett Radpause und kann abschalten“, so Laura Süßemilch. Abgesehen von der Straße will sie auch weiterhin mit der Nationalmannschaft ihre Ziele auf der Bahn verfolgen. Direkt nach der Saisonpause wird sich Laura Süßemilch vorerst in Deutschland und kurze Zeit später auf Mallorca für die Bahnweltcups im Dezember vorbereiten.