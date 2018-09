Laupheim II siegt im Derby klar

Der achte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Riß hat Überraschungen gebracht. Der SV Baustetten bezog beim 0:3 im Derby gegen Laupheim II die erste Heimniederlage nach mehr als einem Jahr. Schlusslicht Reinstetten kam beim 1:0 in Dettingen zum ersten Saisonsieg. Der TSV Kirchberg entführte beim 0:0 bei Spitzenreiter SF Schwendi einen Punkt. Nach Punkten aufgeschlossen hat zu den Sportfreunden der SV Sulmetingen, der in Ummendorf wie erwartet zu einem Sieg kam.

SV Baustetten – FV Olympia Laupheim II 0:3 (0:1). Ausgerechnet im Derby bezog der SVB nach mehr als einem Jahr wieder einmal eine Heimniederlage. Die Gastgeber kamen während der 90 Minuten nie richtig in die Partie. Kapitän Marcel Schwarzmann hatte nach 16 Minuten Pech mit einem Schuss ans Lattenkreuz, das war aber auch die einzige erwähnenswerte Offensivaktion des Aufsteigers. Ein unglückliches Eigentor (25.) brachte die 0:1-Pausenführung für die Gäste, die nach der Pause nur noch auf weitere Fehler der Gastgeber warten mussten. Robin Dürr (64.) spitzelte SVB-Keeper Florian Raia das Leder aus den Händen und schob aus spitzem Winkel zum 0:2 ein. Isaak Athanasiadis (70.) konnte freistehend nach einem guten Gästeangriff das 0:3 markieren.

SF Schwendi – TSV Kirchberg 0:0. Der böige Wind ließ insgesamt keinen so richtigen Spielfluss aufkommen, trotzdem erarbeiteten sich beide Teams Chancen. Tobias Mayr (17.) scheiterte nach einem Solo an Gästekeeper Benedikt Berger, ansonsten waren bis zur Pause beide Abwehrreihen dominierend. Mit Windunterstützung machten die Platzherren nach der Pause mehr Druck, Serkan Tokmak zielte knapp vorbei und Gästekeeper Berger konnte im Nachfassen einen Schuss von Christian Ehe klären. Für die Gäste fand ein Treffer wegen Abseits keine Anerkennung. In der Schlussphase hatten Adrian Matits auf Schwendier Seite und Dennis Raible und Alexander Luppold auf Gästeseite den Siegtreffer auf dem Fuß.

SV Dettingen – SV Reinstetten 0:1 (0:0). Trotz Windunterstützung taten sich die Gastgeber schon in Halbzeit eins gegen die gut gestaffelten Gäste schwer. Viele gut gemeinte Bälle gerieten zu lang, die beste Chance hatte Maximilian Mayer auf Flanke von Marcus Hermann (24.). Die Gäste agierten in einigen Szenen mutig nach vorne, Steffen Zott (35.) rettete bei einem Kopfball von Jan Binanzer vor der Linie. Jochen Kern traf kurz vor der Pause nur das Außennetz. Die Gäste hatten einen optimalen Start in Halbzeit zwei: Der zur Pause eingewechselte Tobias Göhringer (51.) nahm aus 14 Metern Maß und traf zum 0:1. Die Gastgeber besannen sich danach wenigstens phasenweise und hatten durch Kern und zwei Mal Daniel Aumann Möglichkeiten zum Ausgleich, der aber trotz größter Anstrengungen nicht mehr fiel.

TSV Ummendorf – SV Sulmetingen 0:2 (0:1). Die Gastgeber mussten auf reichlich Stammpersonal verzichten und gingen deshalb auch mit einer defensiven Ausrichtung ins Spiel. Die cleveren und spielstärkeren Gäste waren spielbestimmend, brauchten aber immerhin bis zur 44. Spielminute, als Timo Bayer nach einer Standardsituation zum 0:1 einnetzen konnte. Für die Gastgeber hatte Matthias Hatzing nach der Pause die einzige Tormöglichkeit, musste danach aber verletzt ausscheiden. Die Gäste spielten ihr Pensum souverän ab und kamen nach dem gut herausgespielten 0:2 durch Johannes Wilhelm (88.) spät, aber hochverdient zum dritten Sieg in Folge.

VfB Gutenzell – SV Steinhausen 1:2 (1:1). Für die Gastgeber war es die erste Heimniederlage der Saison, für die Gäste der erste Auswärtserfolg. Bei den Platzherren musste Abwehrspieler Patrick Schmid früh verletzt ausscheiden, Andreas Höhn (16.) brachte seine Elf aber trotzdem mit einem verdeckten Flachschuss aus 20 Metern mit 1:0 in Führung. VfB-Keeper Benni Poser parierte im Anschluss einen guten Freistoß von Tobias Rothenbacher, war dann aber machtlos, als sich ein noch abgefälschter Schuss von Sven Waizenegger (30.) über ihm ins Tor zum 1:1 senkte. Die bei schnellen Gegenstößen permanent gefährlichen Gäste kamen durch einen genauen Schuss von Florian Schick (70.) in den Winkel zum 1:2. Andreas Höhn hatte in der Schlussphase noch den Ausgleich auf dem Fuß.

SV Baltringen– SV Eberhardzell 1:0 (1:0). Mit der ersten gefährlichen Aktion der Hausherren fiel auch gleich das Tor des Tages. Halil Ayan (16.) tauchte nach Doppelpass mit Bruder Selman allein vor dem Gästekeeper auf und schloss sicher zum 1:0 ab. Der Torschütze scheiterte Mitte der ersten Hälfte mit einem Distanzschuss am Gästekeeper. Die Gäste tauchten kurz vor der Pause durch Matthias Rehm erstmals gefährlich auf und spielten nach dem Wechsel druckvoller. Gästeakteur Martin Hauler (60.,70) hatte gleich zwei Mal das 1:1 auf dem Fuß. Die Gastgeber brachten den Vorsprung in der hart umkämpften Partie aber aufgrund der insgesamt höheren Spielanteile verdient über die Zeit.