Lauftreffs verzeichnen verstärkten Zustrom

Sechs der zehn aktuell Leichtathletik treibenden Vereine im Landkreis haben sich Donnerstag im TG-Vereinsheim in Biberach zum alljährlichen Kreistag getroffen. Vor Ort waren Vertreter der TG Biberach, des SV Kirchdorf, des TSV Riedlingen, des TSV Wain, des TV Dettingen und des SV Tannheim.

Die Leichtathletikkreis-Vorsitzende Lotte Obrist (Wain) gab einen kurzen Rückblick auf die vergangenen beiden Jahre, in denen pandemiebedingt das Wettkampfgeschehen ruhen musste. Erstaunlich war laut Mitteilung, dass in dieser Zeit die von den Vereinen gemeldete Zahl an Leichtathleten im Kreisgebiet um 12,8 Prozent auf 2232 gestiegen ist. Grund dafür sei weniger eine Zunahme an Wettkampfathleten, als vielmehr der verstärkte Zustrom zu den Lauftreffs, für die sich der Leichtathletikverband auch verantwortlich fühlt. Am stärksten vertreten sind die TG Biberach mit 360, der SV Bad Buchau mit 314 und der TSV Riedlingen mit 215 Meldungen gewesen. Landesweit stehe der Kreis Biberach hinsichtlich der Zahl an Laufgruppen an der Spitze.

Mittlerweile ist die Kinderleichtahletik-Liga in die neue Saison gestartet. Die Siegermannschaften werden dabei in insgesamt vier Veranstaltungen ermittelt. Uta Remiger (Kirchdorf) brachte aber Bedenken vor, dass Wettbewerbe wie die Weitsprungstaffel teilweise die Kräfte der Teilnehmer überforderten und deswegen verkürzt werden müssten.

Nach der Entlastung durch Wolfgang Remiger (Kirchdorf) fanden die Wahlen statt. Lotte Obrist wurde in ihren Ämtern bestätigt wie auch Frauenwartin Sigrid Barlak (Biberach). Barlak freute sich darüber, dass vom Verband nun auch spezielle Übungsleiterinnen-Fortbildungen für Frauen angeboten werden. Kassenwart Christian Bloemers (TSV Laupheim) lebt derzeit in den USA, wird aber die Kasse aus der Ferne bis zur nächsten Wahl weiter betreuen. Für das Kampfrichterwesen ist weiterhin Martina Christ (Biberach) zuständig, und auch Pressewart Peter Schlecht (Dettingen) wurde wiedergewählt. Um die Statistik kümmert sich künftig Thorsten Banzhaf (Riedlingen), während Jürgen Littwin und Martin Resnik (beide Laupheim) als Kassenprüfer fungieren. Erfreulicherweise pflegt Knut Wehr (Wain) auch weiterhin die Homepage.

Matthias Bopp (Wain) schließlich berichtete von Erfahrungen hinsichtlich der Kooperation Schule-Verein, während Clemens Müller (Riedlingen) vorschlug, dass die Ausbildung zum Lauftrainer nicht nur in Wochen- sondern auch in Wochenend-Kursen angeboten werden sollte.