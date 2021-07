Lauftreff Burrenwald startet wieder

Nachdem die Corona-Bedingungen es durch niedrigere Inzidenzzahlen wieder zulassen, startet der Lauftreff der TG Biberach im Burrenwald wieder. Los geht es am Mittwoch, 7. Juli, um 18 Uhr vom Burrenwald-Parkplatz aus (an der B 312 Richtung Riedlingen).

Der Lauftreff bietet acht verschiedene Gruppen an, die zwischen 6/6,5 Kilometern und mehr als zwölf Kilometern in der Stunde laufen, wobei alle eine Stunde unterwegs sind. Die einzelnen Gruppen werden von erfahrenen Leiterinnen und Leitern betreut, heißt es in einer Mitteilung. Wer neu beginnen möchte, sollte in der Stunde gute sechs Kilometer laufen können. Die Eingangsgruppe, die circa sechs bis 6,5 km läuft, legt bei Bedarf noch Gehpausen ein. Für Anfänger ist laut Mitteilung vor der ersten Teilnahme eine sportärztliche Untersuchung ratsam. Anfänger, die sich nicht sicher sind, welcher Gruppe sie sich anschließen sollen, können sich eine Viertelstunde vor dem Beginn bei Willi Waibel vor Ort erkundigen.

Auch beim Lauftreff müssen die Vorschriften der derzeit gültigen Corona-Verordnung eingehalten werden. Wer die vergangenen 14 Tage mit infizierten Personen in Kontakt gestanden hat, oder wer coronasymptomatische Anzeichen verspürt, ist von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wer mittwochs keine Zeit hat, für den bietet sich als Alternative an, am Lauftreff des SV Birkenhard teilzunehmen. Dieser findet am Montag um 18 Uhr und am Samstag um 17 Uhr statt, jeweils ab der Turnhalle in Birkenhard. Außerdem bietet der SV Birkenhard eine Nordic-Walking-Gruppe an: diese startet montags um 18 Uhr und am Donnerstag um 8 Uhr, ebenfalls ab der Turnhalle.