Lauftreff Burrenwald startet später

Aufgrund der Coronavirus-Situation findet der Start des TG-Lauftreffs im Burrenwald in die Sommersaison ab 1. April vorerst nicht statt. Das teilt Lauftreffleiter Willi Waibel mit.

Traditioneller Start des Lauftreffs in die Sommersaison war bislang immer der erste Mittwoch in der Sommerzeit. Der Beginn der 46. Laufsaison (seit 1975) könne nun wegen der bestehenden Einschränkungen nicht erfolgen und müsse bis auf Weiteres verschoben werden, so Willi Waibel. Ebenfalls abgesagt werden musste der 24-Stunden-Lauf in der Biberacher Partnerstadt Asti, der für das vergangene Wochenende geplant war.