Lauftreff Burrenwald startet in 45. Saison

Derer Lauftreff Burrenwald startet am Mittwoch, 3. April, in die neue Laufsaison – es ist die 45. seit 1975. Los geht’s um 18 Uhr vom Burrenwald-Parkplatz aus (an der B 312 Richtung Riedlingen). Der Lauftreff bietet acht verschiedene Laufgruppen an, die zwischen sechs Kilometer und bis mehr als zwölf Kilometer in der Stunde laufen. Die einzelnen Gruppen werden von erfahrenen Gruppenleitern betreut und geführt.

Wer allerdings mit dem Laufen neu beginnen möchte, sollte laut Veranstalter in der Stunde etwa sechs Kilometer laufen können. Die Eingangsgruppe, die etwa sechs Kilometer läuft, legt bei Bedarf noch Gehpausen ein. Für Laufanfänger ist vor der ersten Teilnahme eine sportärztliche Untersuchung ratsam. Anfänger, die sich nicht sicher sind, welcher Gruppe sie sich anschließen sollen, können sich eine Viertelstunde vor dem Beginn bei Lauftreffleiter Willi Waibel vor Ort erkundigen.

Wer mittwochs keine Zeit hat, für den bietet sich als Alternative an, am Lauftreff des SV Birkenhard teilzunehmen. Dieser findet am Montag um 18 Uhr und am Samstag um 17 Uhr statt, jeweils ab der Turnhalle in Birkenhard. Außerdem bietet der SV Birkenhard eine Nordic-Walking-Gruppe an: Diese startet am Donnerstag um 8 Uhr, ebenfalls ab der Turnhalle.