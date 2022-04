Laufen für die Berufung

Unter dem Motto „Go for it! – laufend Gutes tun“ beteiligen sich die Katholischen Dekanate Biberach und Saulgau aktuell gemeinsam an der gleichnamigen Aktion der Diözesanstelle „Berufe der Kirche“ Diözese Rottenburg-Stuttgart. Noch bis Sonntag, 8. Mai, sind laut einer Pressemitteilung Einzelpersonen und Gruppen aufgerufen, sich sportlich auf den Weg zu machen, dabei über die eigene Berufung nachzudenken, Kilometer zu zählen und gewonnene Eindrücke und Gedanken auf der aktionseigenen Webseite zu hinterlassen.

Oft kämen sie einem beim Sporteln, die zündenden Ideen. Ob man Lösungsansätze für persönliche Herausforderungen oder Lebensfragen beim Joggen findet, ob sie einem beim Walken, Fahrradfahren oder Kajakfahren erreichen oder beim meditativen Pilgern, ist im Rahmen der Aktion „Go for it“ eher zweitrangig, heißt es in der Mitteilung weiter. „Bewegung bewegt etwas in mir“, sagt der Biberacher Dekanatsreferent Robert Gerner. „Sie bringt etwas in Gang und klärt die Gedanken, macht Platz für neue Lösungsansätze.“ Genau dies sei das Ziel der Aktion „Go for it“. „Einer Berufung zu folgen, bedinge nicht ausschließlich kirchlichen Arbeitshintergrund“, so Gerner.

Bei der Aktion „Go for it“ gehe es um die Selbstreflexion. „Kein Wettbewerb, keine Konkurrenz“, sagt Gerner. „Einfach das Gemeinschaftsgefühl erleben, dass ich nicht alleine bin, sondern andere Suchende auch mit auf dem Weg sind.“ Erfreulich sei, dass schon viele Schulklassen, Jugendgruppen und Einzelpersonen sich an der Aktion beteiligen, so Gerner abschließend.