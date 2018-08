Laterne und Schild gerammt

Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, ist ein Unbekannter nach einem Unfall am Montag in Biberach geflüchtet. Dieser ereignete sich gegen 10 Uhr an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Bergerhauser Straße. Der Unfallverursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug ein Verkehrszeichen und eine Laterne. Dabei richtete er einen Schaden von 1500 Euro an und flüchtete. Die Polizei Biberach hat jetzt die Ermittlungen zum Unbekannten aufgenommen. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich unter der Telefon 07351/4470 bei der Polizei Biberach melden.

Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug, wie in diesem Fall. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.