Laster und nächtliche Raser: So leiden Anwohner unter dem Lärm

Ein 40-Tonner rollt am Fenster vorbei, in den Abendstunden protzen junge Männer mit ihren Autos: Für manche Anwohner der B 312 in der Innenstadt in Biberach ist das Alltag. Damit Anlieger in der Nacht etwas Ruhe finden, gilt seit rund zwei Jahren Tempo 30 auf einigen Durchgangsstraßen. Doch offenbar halten sich noch immer die wenigsten daran, wie Anwohner immer wieder berichten. Ein betroffenes Ehepaar schildert, was es bedeutet, an einer stark befahrenen Straße zu leben.

Seit 1984 wohnen Paul Müller (Name geändert) und seine Frau an der Felsengartenstraße (B 312) in Biberach. „Wenn wir das Geld hätten, würden wir sofort wegziehen“, sagt der 67 Jahre alte Mann, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er hat Angst, noch mehr Autofahrer könnten sich künftig einen Spaß daraus machen, vor seiner Haustür absichtlich zu schnell zu fahren. „Schon jetzt stehen wir nachts manchmal im Bett, wenn sogenannte Poser mit laut aufheulendem Motor an unserem Schlafzimmer vorbeifahren,“ schildert er. Ihn und seine 61-jährige Frau belaste die Situation zunehmend. Dabei hatten sie vor zwei Jahren die Hoffnung, die Lage könnte sich ein wenig entspannen.

Imponiergehabe nervt Anlieger

Denn 2016 führte die Stadt in Teilen der Waldseer, Riedlinger, Kolping- und Felsengartenstraße von 22 bis 6 Uhr Tempo 30 ein. Hintergrund ist der Lärmaktionsplan, den Biberach gemäß einer EU-Richtlinie umsetzen muss. Doch laut Paul Müller hat sich seit dem Aufstellen der Schilder kaum etwas verändert. „80 Prozent der Fahrer halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung“, schätzt er. Für ihn steht fest: „Ohne Kontrollen funktioniert es nicht. Die Behörden überwachen die Stelle bei uns zu wenig.“ Er habe beobachtet, wie manche auf Höhe des Kapuzinerhofs Schwung holen, um dann in der Kurve quer zu stehen.

Immer wieder suchte er das Gespräch mit den Verantwortlichen, auch in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats wurde er vorstellig. Besonders genervt ist das Ehepaar von all jenen, die extra noch den Motor aufheulen lassen, um mit ihren PS-starken Gefährten zu protzen: „Manchmal komme ich mir wie beim Formel-1-Rennen in Monaco vor.“

Bei der Stadtverwaltung weiß man um die Sorgen der Anlieger. „So ein Imponiergehabe gibt es immer mal wieder vereinzelt – auch an anderen Stellen in der Stadt“, sagt die Sprecherin der Verwaltung, Andrea Appel. In Sachen Geschwindigkeitsüberschreitungen habe man jedoch im Bereich der Felsengartenstraße keine Auffälligkeiten festgestellt. Dies hätten mobile Kontrollen auf Höhe der ehemaligen Dollinger-Realschule und Daten des stationären Blitzers in der Saulgauer Straße ergeben. Messungen beim Haus des betroffenen Anwohners seien wegen des dortigen Straßenverlaufs nicht möglich: „An dieser Kurve können wir mit unseren Geräten nicht messen.“ Zudem, so die Sprecherin, würden Verkehrsteilnehmer wegen der Kreuzung dort normalerweise auch langsamer fahren. Die Polizei sieht keinen Anlass, neben Gurt- und Handykontrollen, dort auch die Geschwindigkeit unter die Lupe zu nehmen. „Dafür ist die Stadt verantwortlich. Wir machen Geschwindigkeitskontrollen nur an Stellen, die Unfallschwerpunkte sind“, erläutert Polizeisprecher Rudi Bauer auf SZ-Nachfrage.

B30-Aufstieg soll entlasten

Andrea Appel verweist beim nächtlichen Tempo 30 auf die einstigen Bestrebungen der Verwaltung, stationäre Blitzer unter anderem in der Waldseer und Riedlinger Straße aufstellen zu lassen. Dies lehnte der Gemeinderat aber ab. Stattdessen sollen es jetzt Geschwindigkeitsanzeigen mit Smileys richten. Bis Herbst sollen auch die LED-Verkehrsschilder installiert sein: „Und wir kontrollieren regelmäßig offen und verdeckt, auch nachts.“

Der 67-jährige Anwohner glaubt nicht an einen Erfolg der Geschwindigkeitsanzeigen: „Die Smileys bewirken doch nichts. Raser müssen keine Konsequenzen fürchten – außer einen traurig schauenden Smiley.“ Ihm und seiner Frau geht es mit der Forderung nach mehr Kontrollen nicht darum, die Autofahrer zu gängeln: „Wir wünschen uns nur eine konsequente Umsetzung des Lärmaktionsplans.“ Lärm mache krank. „Auch der Schwerlastverkehr belastet uns sehr. Da wackeln die Gläser, wenn ein 40-Tonner bei uns vorbeifährt“, sagt er. „Und den ganzen Feinstaub atmen wir auch noch ein“, ergänzt seine Frau. Beide würden sich auch hierbei mehr Konsequenz wünschen: Die Lastwagen sollten ausschließlich über die Nordwest-Umfahrung geleitet werden.

„Die Belastung der Anwohner durch den Schwerlastverkehr ist unbestritten“, sagt Andrea Appel. Deshalb sei die Stadt dran, den B-30-Aufstieg zu realisieren: „Der Aufstieg mit der Nordwest-Umfahrung würde die Innenstadt extrem entlasten.“ Wie lange die Anlieger noch mit den Lastwagen vor ihrer Tür leben müssen, ist unklar. Denn noch befindet sich das Projekt in der Planungsphase.

