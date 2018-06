„Lasst sorgenlos die Kinder spielen“

Schaumkussschleuder, Wurfbiber, Bockstechen – eine Idee, was das sein könnte? Für jemanden, der schon mal bei den Schützenspielen auf dem Gigelberg war, ist das keine Frage. Hier ist in der Schützenwoche nicht nur für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren was geboten. An sieben verschiedenen Spielstationen, unter anderem auch Wäsche aufhängen oder Biertisch klettern, können die Kinder – und auch ihre Eltern – ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

„Manche Spiele gibt es schon seit 50 oder 60 Jahren“, erzählt Markus Merkle begeistert. Er ist in der Schützendirektion und für das Programm bei den Schützenspielen verantwortlich. Zu einen der ganz alten Spiele gehört das Bockstechen: Dabei bekommen die Kinder eine Maske aufgesetzt und versuchen dann, blind einen Bock auf einer großen Holztafel mit einem Stab zu treffen. Hier müssen die Kinder einen guten Orientierungssinn beweisen. Seit den 50er-Jahren gibt es die Schützenspiele schon. „Früher hießen sie aber noch Volksbelustigung, da kann man sehen wie alt diese Tradition ist“, erzählt Markus Merkle lachend.

Abwechslungsreiches Programm

Im Vordergrund steht aber schon immer, dass alle Kinder mitmachen können. „Wir machen hier kein Profit, uns sind alle Kinder wichtig, die auf das Schützenfest kommen, und gerade die, die es sich nicht leisten können, jeden Tag Karussell zu fahren, da bieten wir ein tolles Programm an“, erklärt Markus Merkle. Die ganze Woche über gestalten verschiedene Vereine und Gruppen, wie „Jugend Aktiv“ oder die Jugendkunstschule ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder. Auch für Klaus Hassler stehen die Kinder am Schützenfest im Mittelpunkt: „Es ist einfach schön, die Kinder so glücklich und ausgelassen zu sehen, das bereitet mir jedes Jahr aufs Neue Freude.“ Er sei schon in der zweiten Generation als ehrenamtlicher Betreuer dabei und auch schon als Kind immer begeistert bei den Schützenspielen gewesen, so der engagierte Klaus Hassler.

Gegenpol zum Rummelplatz

„Uns ist es auch wichtig, ein Gegenpol zum Kommerz auf dem Rummelplatz zu bieten, denn es gibt eben doch immer noch Kinder, die lieber Sack hüpfen als Achterbahn fahren“, verdeutlicht Klaus Hassler. Eines der ältesten, aber beliebtesten Spiele ist „Schuhe im Heu suchen“. Dabei werden die Schuhe der Kinder heimlich im Heu versteckt und diese müssen sie dann suchen. Das ist auch das Lieblingsspiel der neunjährigen Lara Lifka. Sie ist mittlerweile Profi und findet ihre Schuhe fast immer als Erste: „Es macht total viel Spaß, im Heu zu knien und das Heu überall umherzuwerfen“, erzählt die Schülerin begeistert. Markus Merkle weiß, woher diese Begeisterung kommt: „Welches Stadtkind spielt denn heutzutage noch im Heu? Da freut es mich immer wieder zu sehen, dass auch die Kinder von heute, aufgewachsen in einer hoch technisierten Welt, Spaß an so einer Kleinigkeit haben, die für sie total neu ist!“ Belohnungen gibt es an diesem Tag natürlich auch und so werden an die Sieger, aber auch an die Verlierer Plastikplättchen verteilt. Für den Hauptpreis gelbe und für den Trostpreis blaue Plättchen. Damit darf sich jedes Kind etwas aussuchen, doch das fällt bei der Auswahl an Süßigkeiten, aber auch Getränken oder Obst gar nicht so leicht.

„Wichtig ist, dass die Kinder belohnt werden, wir sind ja schließlich bei einem Kinderfest“, sagt Markus Merkle lachend und stellt sich in die Schlange an, um auch für sich einen, zuvor beim Wäscheaufhängen gewonnenen Preis, abzuholen.