Larissa Mayer fährt zum DM-Auftakt auf Platz zehn

Larissa Mayer vom AMC Biberach ist zum Auftakt der Enduro-DM beim Klassiker „Rund um Dahlen“ auf den zehnten Platz gefahren. Werner Mayer erreichte beim DMSB-Super-Senioren-Cup Rang 18.

Der MSC Dahlen richtete nach vier Jahren Pause aufgrund von Sturmschäden und Corona seine 26. ADAC-Geländefahrt aus. Rund 300 Fahrer starteten auf dem Marktplatz von Dahlen in die etwa 80 Kilometer lange Runde. Die beiden AMC-Fahrer, die für das ADAC-Württemberg-Enduro-Team starten, mussten zwei Runden mit jeweils zwei kniffligen Sonderprüfungen fahren. Die Runde führte durch viel Wald mit zum Teil sehr engen Spuren zwischen den Bäumen, es gab Baumstämme – Restbestände des Sturms – in der Spur, eine MX-Strecke und einen Steinbruch. Zudem waren trotz sonnigem Wetter viele Schlämmlöcher zu bewältigen.

Trotz aller Widrigkeiten verlief die erste Runde insgesamt sehr gut für Larissa Mayer. In der zweiten Runde wurde sie nach AMC-Angaben von den A-Lizenz-Fahrern eingeholt und musste oft Platz machen. Die Strecke war nun in wesentlich schlechterem Zustand als in Runde eins. Im Ziel war Larissa Mayer laut Mitteilung glücklich darüber, nicht aufgegeben zu haben und die doch recht anspruchsvolle Strecke zweimal bis zum Ende geschafft zu haben.

Auch für Werner Mayer und seine 50 Konkurrenten war die Strecke anspruchsvoll. Dennoch erreichte er mit Rang 18 einen Platz im vorderen Drittel des Starterfelds.