Larissa Mayer fährt aufs Podest

Der fünfte Lauf des ADAC-CC-Enduro-Cup Süd fand in Baden-Baden statt. Bei nass-kaltem Wetter waren rund 160 Starter in dem sandigen Naturschutz-Gelände unterwegs, welches nur für dieses Rennen befahren werden darf.

Für Larissa Mayer in der Klasse Frauen fing es gut an. Sie kam als erste vom Start weg, obwohl sie vergessen hatte, mit Gang zu starten. Da die Strecke noch bewachsen war, war die erste Runde etwas knifflig – die Bodensenken waren nicht sofort ersichtlich. Für Larissa wurde es dann auch zweimal in der ersten Runde brenzlig, als sie die Bodenlöcher nicht sofort erkannte. Sie konnte sich aber immer noch rechtzeitig retten. Bei sechs Kilometer Streckenlänge dauerte es etwas, um sich den Streckenverlauf zu verinnerlichen, aber durch den Regen am Vortag war der Sand zumindest nicht allzu pudrig. Für Larissa als Hartbodenfahrerin war es dennoch eine Herausforderung. Aus dem auf der Strecke befindlichen Wasserloch wurde im Verlauf der zwei Stunden Fahrzeit ein richtiges Schlammloch. Durch Beobachten der anderen Fahrer konnte Larissa eine gute Spur erkennen, so dass sie es jedes Mal schnell und ohne Probleme passieren konnte. Nach einer Stunde Fahrzeit hatte sie einen kleinen Durchhänger, konnte sich aber wieder sammeln und zu Ende fahren. Körperlich zwar erschöpft, aber mit Lust auf Weiterfahren beendete sie den Lauf nach zwei Stunden auf dem dritten Platz. Damit steht sie nun auch in der Gesamtwertung auf Platz drei.

Der nächste Lauf findet Mitte Oktober in Rudersberg statt, das Finale Ende Oktober in Augsburg.