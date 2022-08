Langgediente nehmen Abschied und Neue kommen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach den Abschlussveranstaltungen in allen vier Schularten der Biberacher Kaufmännischen Schule galt es in der letzten Schulwoche noch, drei langgediente Kolleginnen und Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden.

Marianne Trapp (2. v. l.) war bereits zum Ende des letzten Schuljahres verabschiedet worden, ließ sich aufgrund des Bedarfs am Fach Französisch aber für ein weiteres Jahr verpflichten. So froh sie nun ist, in den wohlverdienten Ruhestand eintreten zu können, so sehr wird sie der Gebhard-Müller-Schule fehlen. Viele Klassenfahrten, vor allem nach Frankreich, trugen die Handschrift der ehemaligen Chancengleichstellungsbeauftragten, Verbindungslehrerin und Personalrätin.

Martina Vögtler-Wulz (2. v. r.) kam im Jahr 2000 an die Biberacher Kaufmännische Schule. Ihre Faszination für ferne Länder brachte sie in die Organisation von Studienreisen ein. Es gelang ihr, die Schülerinnen und Schüler für deutsche Literatur und französische Sprache sowie für Stil und Modebewusstsein zu begeistern. Über 14 Jahre lang hat sie als Ausbildungslehrerin jungen Praktikanten mit Umsicht und pädagogischer Leidenschaft Schule und Unterricht nahegebracht.

“Geistlicher Rat” nach 34 Jahren - Jürgen Lutz (Mitte) trat seinen Dienst als Studienreferendar 1988 an der Gebhard-Müller-Schule an, an der er neun Jahre zuvor sein Abitur absolviert hatte. Seine Begeisterung für Kultur ließ der „bekennende Oberschwabe“ in den Schüleraustausch mit der Biberacher Partnerstadt Asti einfließen, zudem war er Verbindungslehrer und bis zum Jahr 2016 Pressereferent der Schule. Das Kollegium verabschiedete seinen dienstältesten Kollegen mit einem zünftigen Ständchen.

Im Gegenzug zu den drei Pensionierungen werden zum kommenden Schuljahr neun neue Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst an der Gebhard-Müller-Schule antreten können. Seit Jahren ist die Biberacher Kaufmännische Schule in einem Verjüngungsprozess und die Nachfrage nach Lehrerstellen und Versetzungen in die Leipziger Straße ist ungebrochen groß.