Lange Einkaufsnacht steht an

Die Werbegemeinschaft Biberach veranstaltet am Freitag, 23. März, die erste lange Einkaufsnacht in diesem Jahr. Viele Geschäfte in der Innenstadt haben an diesem Abend bis 23 Uhr geöffnet und laden zum Bummeln, Einkaufen und Amüsieren ein.

Neben dem Einkaufserlebnis gibt es auch wieder kunstvolle Lichtinstallationen an mehreren Haussfassaden (Rathaus, Keller-Warth Classic Store sowie Modehaus, Jutta Graf Schmuckgalerie, Kreissparkasse am Marktplatz und Sabu 68). In der Consulentengasse gibt es beim Tweety eine Trialvorführung der Motorsportler des AMC Biberach. In und um die Geschäfte gibt es verschiedene Aktionen, darunter Modenschauen, Sonderangebote, Musik, Getränke und kleine Snacks. Auf dem Marktplatz gibt es ab 20 Uhr eine Bewirtung.