Lange Einkaufsnacht in Biberach steht an

Unter dem Motto: „Frühling in Biberach – da geh ich hin!“ plant die Werbegemeinschaft noch weitere Aktionen im April/Mai in der Innenstadt, jeweils am Freitagnachmittag oder Samstagvormittag. Entsprechende Hinweise erfolgen rechtzeitig unter anderem unter www.typisch-biberach.de

Unter dem Motto: „Frühling in Biberach – da geh ich hin!“ veranstaltet die Werbegemeinschaft Biberach am Freitag, 1. April, wieder ihre lange Einkaufsnacht – in diesem Jahr bereits zum 27. Mal.

Im Frühjahr 2007, also vor 15 Jahren, gab es die die erste lange Einkaufsnacht als „Nacht der leuchtenden Farben in romantischer Wohlfühlatmosphäre“.

Auch diesmal soll nicht nur das Einkaufen im Vordergrund stehen, sondern auch, allen Besuchern zeigen, wie schön und wichtig „unsere Stadt“ als Ort der Begegnung und des Erlebens für alle ist.

FFP2-Maske in den Geschäften

Viele Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet. Illuminationen verwandeln Gebäude in der Innenstadt zu fantasievollen Kulissen. Farbige Lichtobjekte in Straßen und Gassen zaubern eine außergewöhnliche Atmosphäre und machen die Stadt so zum besonderen Erlebnis zum Bummeln, Einkaufen und Einkehren.

Besondere Zeiten verlangen nach besonderer Achtsamkeit: Aufgrund der Corona-Situation bitten die Organisatoren um genügend Abstand beim Einkaufen, Einkehren und Bummeln. In den Geschäften ist das Tragen der FFP2-Maske obligatorisch – diese also nicht vergessen. Größere Aktionen und Modeschauen in den Geschäften finden aus diesem Grund nicht statt. In den Geschäften ist für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher bestens gesorgt.

Diese Gebäude werden kunstvoll beleuchtet

Fünf Hausilluminationen in und um die Altstadt laden zum Bummeln ein. Kunstvoll beleuchtet werden das Modehaus Warth, das Optik-Fachgeschäft „Die Brille“ und das Geschäft „Vom Fass“ (Kleeblatthaus) am Marktplatz, außerdem die Mode-Ecke (Damenmode) in der Bürgerturmstraße, Warth Classic Moden sowie die Galerie für Schmuck Jutta Graf in der Hindenburgstraße. 30.

Ab 19 Uhr duftet es rund um den Marktplatz nach jahreszeitlichen Genüssen zum Trinken und Essen. Die Giebelbeleuchtung in der Innenstadt sorgt für festliche Stimmung in „Biberachs Wohnzimmer“.