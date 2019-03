Lange Einkaufsnacht: Gute Laune, gute Geschäfte

Begünstigt durch milde Frühlingstemperaturen hat die lange Einkaufsnacht der Biberacher Werbegemeinschaft die Besucher am Freitag wieder in Scharen in die Stadt gelockt. Ein Hingucker waren auch heuer wieder die kunstvoll beleuchteten Häuser.

Vor allem der Salzstadel (jetzt Buchhandlung Osiander) und die Stadteich (Hörakustik Simone Hagel) am Holzmarkt zogen die Blicke der Betrachter auf sich. Zusammen mit dem ebenfalls im Hintergrund illuminierten Weißen Turm bildeten sie ein wunderbar buntes Lichterensemble, das nun vermutlich hundertfach als Foto auf Handys gespeichert ist und in sozialen Netzwerken geteilt wurde. Da hatten die Künstler der Firma Leuchtwerk aus Tübingen wieder mal ganze Arbeit geleistet.

Auf dem Marktplatz bildeten sich an den verschiedenen Essensständen bereits ab dem frühen Abend immer wieder lange Schlangen. Auch für die Eisdielen in der Innenstadt zahlte sich der milde Abend aus, an dem sich so mancher das erste Eis des Frühjahrs gegönnt haben dürfte.

Die Geschäfte hatten sich für diesen besonderen Einkaufsabend wieder verschiedene Aktionen für die potenziellen Kunden einfallen lassen. So tönte aus dem Schuhhaus Geiwitz die Musik der Gruppe „Two Generations“, die zwischen der neuen Schuhkollektion die Besucher mit Evergreens in den Laden lockten. Ein anderes Geschäft rollte der Kundschaft wortwörtlich den roten Teppich aus. Bei Gutermann zum Blumenstrauß roch es lecker nach Käsestangen und anderen Köstlichkeiten, denn vor den Augen der Gäste wurde dort spezielle Backformen im Einsatz präsentiert.

Im Modehaus Kolesch standen am Abend traditionell zwei Modenschauen an, bei denen Models aus dem Kundenkreis die Frühjahrsmode für die Dame, den Herrn und die Jugend vorführten. Beide Male drängten sich viele Interessierte um den Laufsteg im Untergeschoss, um sich inspirieren zu lassen.

Wem der Trubel in der Altstadt zu hektisch war, der hatte die Möglichkeit beim Nightfever in der Stadtpfarrkirche St. Martin etwas zur Ruhe zu kommen. Seit Jahren ist dieser offene Gebetsabend mit Musik, Meditation, Gebet und Kerzenlicht der etwas andere Anziehungspunkt an einem Abend, an dem sonst das Einkaufserlebnis im Mittelpunkt steht. Viele Besucher nutzen dies gerne, wie sich auch am Freitag wieder zeigte.

Am Ende des Abends zeigten sich die Verantwortlichen der Werbegemeinschaft mit dem Verlauf und dem Kundeninteresse zufrieden. „Wir hatten nach meinem Empfinden die beste Einkaufsnacht in einem Frühjahr“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Friedrich Kolesch. „Die Kundschaft war nicht nur interessiert, sie hat auch gekauft.“ Das gute Wetter habe dafür gesorgt, dass die Leute auch gut gelaunt in die Läden gegangen seien.