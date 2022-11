Landtagsabgeordneter und Landrat sprechen über Kreis-Themen

Der CDU-Landtagsabgeordnete des Landkreises Biberach, Thomas Dörflinger, ist zu einem Antrittsbesuch zu Gast beim neuen Landrat Mario Glaser gewesen. Bei dem Gespräch sei es um die aktuellen Herausforderungen für den Landkreis und die künftige Zusammenarbeit gegangen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Themen des Austauschs waren unter anderem der Ausbau erneuerbarer Energien, die Flüchtlingspolitik, die Gesundheitsversorgung, Straßen und Verkehr und Straßenbauprojekte des Kreises wie der B30-Aufstieg, die Ortsumfahrungen Ringschnait, Ochsenhausen, Erlenmoos, Edenbachen und die geplanten Brückensanierungen der B30 bei Hochdorf. Zudem wurde über die vom Land bewilligten Regiobuslinien Riedlingen-Biberach, Biberach – Erolzheim und Erolzheim – Memmingen gesprochen.

„Eine gute Zusammenarbeit ist für mich grundlegend für das Ziel, sich für die Anliegen der Menschen im Landkreis Biberach einzusetzen. Dabei möchten wir im konkreten, konstruktiven und regelmäßigen Austausch stehen und manches Anliegen auch auf dem kurzen Dienstweg besprechen“, betonte Glaser. Dörflinger ergänzte: „Im Grunde genommen sind Landrat wie auch Landtagsabgeordneter Mitgestalter einer guten Zukunft unserer Region. Gerade deshalb ist mir der enge Austausch mit Landrat Glaser wichtig, um künftig in entscheidenden Fragen schnell und unkompliziert Synergien bilden und nutzen zu können. Auch in den kommenden Jahren werden wir ein breites Feld an Themen bespielen und dabei gemeinsam wichtige Projekte für den Landkreis weiterentwickeln.”