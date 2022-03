Landkreis sucht neuen Landrat: Mario Glaser ist einziger Bewerber für das Amt

Der Schemmerhofer Bürgermeister Mario Glaser wird voraussichtlich als einziger Kandidat bei der Wahl des Landrats am 26. Juli antreten. Die Bewerbungsfrist endete am Freitag. Wie das Landratsamt Biberach auf Nachfrage mitteilt, müsse nun der Wahlausschuss in seiner Sitzung am 13. April entscheiden, ob die Stelle ein weiteres Mal im Staatsanzeiger ausgeschrieben wird. Der Wahltermin sei jedoch fix.

Verordnung spricht von drei Bewerbern als Minimum

Laut Paragraf 39 der Landkreisverordnung ist der besondere beschließende Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der Landrätin/des Landrats, den der Kreistag gebildet hat, zuständig für die Verhandlungen über die Benennung von Bewerbern für die Wahl des Landrats. In der Verordnung heißt es weiter, dass das Innenministerium und der Ausschuss gemeinsam mindestens drei für die Leitung des Landratsamts geeignete Bewerber benennen, aus denen der Kreistag den Landrat wählt.

Können Innenministerium und Ausschuss keine drei Bewerber nennen, so ist die Stelle erneut auszuschreiben. Jedoch kann der Ausschuss auf die Benennung weiterer Bewerber verzichten. Auch 2014 traten keine drei Bewerber an. Neben Schmid bewarb sich mit Matthias Frankenberg aber immerhin ein weiterer Kandidat, der letztlich knapp im dritten Wahlgang unterlag.

Kommt es zu einer zweiten Ausschreibung, müssen sich laut Verordnung Innenministerium und Ausschuss die erforderliche Zahl von Bewerbern benennen. Können sich Innenministerium und Ausschuss nicht einigen, entscheidet die Landesregierung nach Anhörung des Ausschusses, aus welchen Bewerbern der Kreistag den Landrat wählt. Dabei sind die Bewerber zu berücksichtigen, über deren Benennung sich Innenministerium und der Ausschuss nach der zweiten Ausschreibung geeinigt haben.